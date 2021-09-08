足球／無法配合我國防疫 亞足總取消我國三賽事主辦 

受新冠肺炎疫情影響，中華足協原定於9、10月主辦的「2022女子亞洲盃足球錦標賽資格賽」、「2023亞洲盃足球賽資格賽附加賽」、「2022男子U23亞洲盃足球錦標賽資格賽」，因有參賽國致函亞足聯表示無法配合我國相關防疫規範，亞足總（AFC）於昨天來信表達遺憾將取消我國主辦前開三項賽事。

中華足協在今天發出聲明稿表示，日前在獲知得以承辦本次亞洲盃女足資格賽以及後續國際賽事後，即以最嚴謹之規格進行相關賽事的籌備，並向教育部與體育署提出相關賽事的防疫規劃，「惟在國際上逐步恢復體育活動但各國疫情仍未能降溫，且國內防疫規格始終以最高標準的此刻，中華足協仍積極在AFC、參賽國以及中央政府與地方政府的防疫要求間，盡力尋求國內防疫與國際賽事辦理的平衡點直到最後一刻。」

對於最終仍遭取消三項賽事的主辦權，中華足協也表示，對於因突發性的變數致使本會無法順利完成在相關賽事台灣主辦的任務本會雖深感遺憾，但中華足協除第一時間即向集訓中的中華隊男女足與U23男足選手與隊職員進行說明以其後續的賽程規劃，同時也要向所有這段期間參與籌備賽事單位的工作人員、衛福部與教育部體育署的致謝，而教育部、高雄市政府、台南市政府對於防疫作為的謹慎要求也讓我們獲益良多，最重要的，是感謝球迷朋友耐心的等候與堅定的支持。

中華足協最後強調，雖然無法完成在家比賽的期待，協會將會繼續協同所有單位，繼續做好各項國家隊後勤作業，成為中華隊最強的後盾，在疫情期間持續以球隊隊職員安全為最重要考量，持續備戰接下來的國際賽事。