全運會體溫超過啟動快篩、PCR 選手陳宜：保護選手安全

110全運會即將登場，因新北再度爆發疫情，提高防疫作為，針對新北體育處決定，所有選手比賽3小時前抵達現場，若體溫超過攝氏37.5度，就啟動快篩、PCR，陰性才可入場比賽。今年復出打進硬式網球前八強取得資格的前國手陳宜說，這樣可保護選手的安全，她很贊成。

因跟往年比賽不同，多了許多防疫規範，是否對選手造成不便，體育處表示，大會都會事先公告，選手原則上都會遵守。

昔日曾有網壇「漂亮寶貝」之稱的前國手陳宜，曾獲得亞錦賽女雙冠軍，轉入政壇擔任基隆市議員，今年復出參加全國運動會硬式網球比賽，已打進前八強取得資格，她說，如體溫超過要有快篩、PCR陰性證明，這樣是保護選手的安全，她很贊成。

陳宜表示，因為游泳、籃球可能都有身體碰觸機會，球類也是1顆球大家共同使用；況且選手都來自全台不同縣市，加強防疫作為才能保障選手。