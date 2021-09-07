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全運會體溫超過啟動快篩、PCR 選手陳宜：保護選手安全
110全運會即將登場，因新北再度爆發疫情，提高防疫作為，針對新北體育處決定，所有選手比賽3小時前抵達現場，若體溫超過攝氏37.5度，就啟動快篩、PCR，陰性才可入場比賽。今年復出打進硬式網球前八強取得資格的前國手陳宜說，這樣可保護選手的安全，她很贊成。
因跟往年比賽不同，多了許多防疫規範，是否對選手造成不便，體育處表示，大會都會事先公告，選手原則上都會遵守。
昔日曾有網壇「漂亮寶貝」之稱的前國手陳宜，曾獲得亞錦賽女雙冠軍，轉入政壇擔任基隆市議員，今年復出參加全國運動會硬式網球比賽，已打進前八強取得資格，她說，如體溫超過要有快篩、PCR陰性證明，這樣是保護選手的安全，她很贊成。
陳宜表示，因為游泳、籃球可能都有身體碰觸機會，球類也是1顆球大家共同使用；況且選手都來自全台不同縣市，加強防疫作為才能保障選手。
全國運動會要求所有人員要提出疫苗接種黃卡14天的證明，或是比賽前3天的PCR、快篩陰性證明以及個人健康聲明書；每天填報自主健康監測表，現場也會量體溫、手部消毒、檢疫隔離區、梅花座、單一出入口、賽後不逗留、保持通風等防疫措施。
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