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羽球／戴資穎體驗3D公仔拍攝 限量10組只送不賣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
Red Bull推出全球限量10組的「戴資穎－榮耀系列」3D紀念公仔。圖／Red Bull提供
Red Bull推出全球限量10組的「戴資穎－榮耀系列」3D紀念公仔。圖／Red Bull提供

世界羽球球后戴資穎上周一出關便有著馬不停蹄的行程，並在近日為Red Bull推出的全球限量「戴資穎－榮耀系列」的3D紀念公仔進行拍攝，對於首次參與3D公仔的製作，她感到特別新奇直呼，「第一次被這麼多的鏡頭盯著看，拍照瞬間還真不知道要注視哪邊。」

這次3D紀念公仔拍攝攝影師透過鏡頭捕捉後，以雲端運算出1：1的精緻模型設計後，再送到海外進行3D列印，最後交由繪師手工繪製並潤修細節才完成3D公仔的製作。

對於這次參與公仔拍攝，「戴姐」戴靖潔也全程在一旁陪同，幫妹妹用手機記錄下這難得的一刻，戴資穎也特別分享，「這是我第一次參與公仔的製作，因此格外期待成果。到時候公仔完成後，我會想好好將它擺在家裡蒐藏。」

這次3D紀念公仔，全球限量十組只送不賣，除此之外，Red Bull更訂製限量羽球造型的「榮耀勝利銀飾」，不僅呼應小戴在比賽時配戴首飾、陪伴她安心征戰世界球場的習慣，也是象徵小戴在羽球運動上的閃耀表現。

Red Bull即日起至10月6日，推出全球限量的「戴資穎－榮耀系列」獨家紀念品只送不賣，粉絲們只要到指定各大通路購買任1罐Red Bull紅牛能量飲料，上傳發票至Red Bull Line官方帳號，即可獲得戴資穎官方手機桌布，更有機會獲得全球限量的「戴資穎－榮耀系列紀念品」，將戴資穎在場上輕盈的揮拍時刻成為最值得紀念的霸氣蒐藏。

戴資穎參與3D紀念公仔拍攝。圖／Red Bull提供
戴資穎參與3D紀念公仔拍攝。圖／Red Bull提供

戴資穎 羽球

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