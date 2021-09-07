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永達盃身心障礙運動嘉年華登場 學員種下帕運國手夢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
永達盃身心障礙運動嘉年華盼能協助身障者培養不同興趣並養成健康運動習慣。圖／輪椅夢公園推動聯盟提供
永達盃身心障礙運動嘉年華盼能協助身障者培養不同興趣並養成健康運動習慣。圖／輪椅夢公園推動聯盟提供

新北市政府體育處與永達保險經紀人股份有限公司，除了長年致力於協助身心障礙者走出戶外，融入社會，也同時兼顧防疫安全，今年因疫情關係將「新北市永達盃身心障礙運動嘉年華」改為系列活動舉行，共規劃了輪椅壘球、飛盤、地盤滾球、地板冰壺、羽球等四梯次、七項目的體驗及比賽，盼能協助身障者培養不同興趣並養成健康運動習慣。

由於不同障別所需的場地設計規劃不同，新北市除了在去年啟用由人工、自然2種草皮無障礙設計的樹林鹿角溪公園身障棒壘球場，適合視障、聽障者使用，也在輪椅夢公園加設硬地棒壘球場，讓輪椅族能安心享受「球來就打」快感。

此次輪椅壘球項目請來五股國小女壘隊陪同體驗訓練，分隊實戰也讓身障朋友盡情揮灑汗水、曬乾熱血，首次投入教學的教練王逸綺說：「他們比起一般運動員比較不容易，輪椅壘球相較於美國、日本的蓬勃發展，台灣也還在萌芽的階段，但學員參與度都很高，對壘球很有熱情。」

新北市輪椅壘球隊也響應參與這次身障運動嘉年華，隊長張育豪表示，身邊很多朋友因為身體的關係，對運動感到卻步，但現在有場地、球具、輪椅等設備，還有專業教練指導教學，很適合初學者嘗試，「雖然行動不方便，坐在輪椅上，但還是可以享有擊球瞬間的喜悅」，除了呼籲新朋友投入，也許下願望，盼當身障棒壘成為帕運項目，他們也能代表台灣出國征戰。

曾參與閃電盲人棒球隊的黃心柔、陳金楣除了手握球棒、小白球，三年前也開始接觸地板滾球，比起棒球需要動態撲球、接球，地板滾球則吃重技術性和益智，需要充足的戰略和技巧，此次體驗營也安排和不同障礙級別選手交流，陳金楣說：「過去知道地板滾球有軌道組，但不知道他們要怎麼比，實際看到覺得很特別，是非常棒的體驗。」

黃心柔表示，通過體驗營教練介紹帕運的規則跟相關資訊，能更多元了解地板滾球，「很多身障者不敢嘗試運動，但其實很多規則都能因此調整，多走出來多看，會發現世界跟你想像的不一樣，很多運動參與之後會發現非常有趣，在身心靈方面都能越來越健康，也會透過團隊合作學習如何溝通。」

劉祥龍教練推廣地板滾球運動行之有年，初期因為身障家庭陪同他們出來的意願較低，所以推廣有難度，但這幾年大家對於身障運動投射越來越多關注，「我們當然抱持很樂觀、開心的態度，因爲地板滾球是很有魅力的項目，即使是身障者、老年人或孩童，都可以參與，也鼓勵大家走出來，希望能有更多新血注入。」

帕運 棒球

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