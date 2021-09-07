永達盃身心障礙運動嘉年華登場 學員種下帕運國手夢

新北市政府體育處與永達保險經紀人股份有限公司，除了長年致力於協助身心障礙者走出戶外，融入社會，也同時兼顧防疫安全，今年因疫情關係將「新北市永達盃身心障礙運動嘉年華」改為系列活動舉行，共規劃了輪椅壘球、飛盤、地盤滾球、地板冰壺、羽球等四梯次、七項目的體驗及比賽，盼能協助身障者培養不同興趣並養成健康運動習慣。

由於不同障別所需的場地設計規劃不同，新北市除了在去年啟用由人工、自然2種草皮無障礙設計的樹林鹿角溪公園身障棒壘球場，適合視障、聽障者使用，也在輪椅夢公園加設硬地棒壘球場，讓輪椅族能安心享受「球來就打」快感。

此次輪椅壘球項目請來五股國小女壘隊陪同體驗訓練，分隊實戰也讓身障朋友盡情揮灑汗水、曬乾熱血，首次投入教學的教練王逸綺說：「他們比起一般運動員比較不容易，輪椅壘球相較於美國、日本的蓬勃發展，台灣也還在萌芽的階段，但學員參與度都很高，對壘球很有熱情。」

新北市輪椅壘球隊也響應參與這次身障運動嘉年華，隊長張育豪表示，身邊很多朋友因為身體的關係，對運動感到卻步，但現在有場地、球具、輪椅等設備，還有專業教練指導教學，很適合初學者嘗試，「雖然行動不方便，坐在輪椅上，但還是可以享有擊球瞬間的喜悅」，除了呼籲新朋友投入，也許下願望，盼當身障棒壘成為帕運項目，他們也能代表台灣出國征戰。

曾參與閃電盲人棒球隊的黃心柔、陳金楣除了手握球棒、小白球，三年前也開始接觸地板滾球，比起棒球需要動態撲球、接球，地板滾球則吃重技術性和益智，需要充足的戰略和技巧，此次體驗營也安排和不同障礙級別選手交流，陳金楣說：「過去知道地板滾球有軌道組，但不知道他們要怎麼比，實際看到覺得很特別，是非常棒的體驗。」

黃心柔表示，通過體驗營教練介紹帕運的規則跟相關資訊，能更多元了解地板滾球，「很多身障者不敢嘗試運動，但其實很多規則都能因此調整，多走出來多看，會發現世界跟你想像的不一樣，很多運動參與之後會發現非常有趣，在身心靈方面都能越來越健康，也會透過團隊合作學習如何溝通。」

劉祥龍教練推廣地板滾球運動行之有年，初期因為身障家庭陪同他們出來的意願較低，所以推廣有難度，但這幾年大家對於身障運動投射越來越多關注，「我們當然抱持很樂觀、開心的態度，因爲地板滾球是很有魅力的項目，即使是身障者、老年人或孩童，都可以參與，也鼓勵大家走出來，希望能有更多新血注入。」