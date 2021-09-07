羽球／麟洋配東奧後首站湯姆斯盃 周天成領銜蘇迪曼盃

即將在9月底於芬蘭登場的蘇迪曼盃，與10月將在丹麥舉行的湯優盃，中華民國羽球協會在今天公告參賽名單，其中奧運後首場賽事蘇迪曼盃將由羽球一哥周天成與男雙盧敬堯／楊博涵領銜，至於10月的湯優盃將再加入李洋／王齊麟、王子維、白馭珀等人。

BWF在日前相繼宣布南韓、澳門與台北羽球公開賽因為疫情停辦後，讓東京奧運會後的首場賽事將訂在9月26日至10月3日舉行的蘇迪曼盃，而我國羽球一哥周天成日前就已表態將會參賽。

在中華羽協公布的混合團體賽是蘇迪曼盃參賽名單中，還包括了男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒都將登場，而我國今年與南韓、大溪地、德國分在同組，分組前兩名將晉級到8強，我國已經連續5屆在8強止步。

至於10月9日至17日在丹麥舉行的湯姆斯盃男團賽與優霸盃女團賽，我國其他東奧選手也將相繼加入，包括男單王子維、男雙李洋／王齊麟都選擇此站作為奧運後首戰，另外男單周天成、女單白馭珀、男雙盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒、女雙許雅晴／胡綾芳等人也都將會出賽。

今年湯姆斯盃我國與印尼、泰國、阿爾及利亞分在同組，優霸盃則是與南韓、大溪地、埃及同組，分組前兩名將能晉級到8強賽，我國在上屆兩場賽事中都在8強賽止步。

對於我國好手將在9月開始在歐洲展開長征，中華民國羽球協會也表示，這次蘇迪曼盃與湯優盃間將會有一周的空檔，也將會安排兩場賽事都參加的選手先前往丹麥備戰。

礙於目前返國仍有隔離與居家自主健康管理的規定，日前周天成就曾透露，這一次出去可能將會一口氣長達3個月的時間，包括參與丹麥公開賽、法國公開賽、在德國舉行的BWF超級500賽事，且緊接著在印尼峇里島登場的印尼名人賽、印尼公開賽和年終賽，以及12月中在西班牙登場的世錦賽預計都不會缺席。