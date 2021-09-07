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足球／巴西傳奇比利疑因大腸癌動手術 術後恢復中

中央社 / 聖保羅6日綜合外電報導
球迷暱稱為「黑珍珠」的足壇傳奇比利（Pele）因疑似罹患大腸癌接受手術，現正恢復中。 美聯社
球迷暱稱為「黑珍珠」的足壇傳奇比利（Pele）因疑似罹患大腸癌接受手術，現正恢復中。 美聯社

巴西聖保羅（Sao Paulo）醫院人士今天宣布，球迷暱稱為「黑珍珠」的足壇傳奇比利（Pele）因疑似罹患大腸癌接受手術，現正恢復中。

法新社報導，80歲的比利8月31日住進聖保羅的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital），院方指出，「例行心血管和化驗檢查時發現腫瘤，已送交病理分析」。

比利今天在Instagram寫道：「感謝上帝，我感覺非常好。」

「幸運的是，我習慣了與你們一同慶祝偉大的勝利，我將帶著微笑面對這場戰役，抱持著樂觀的態度，為能有家人和朋友陪伴而開心。」

院方表示，比利將於明天離開加護病房。

原名為納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利近年身體狀況不佳，多次進出醫院，最近一次是2019年4月因泌尿道嚴重感染住進巴黎的醫院。他也曾在巴西處理腎結石。

2014年底，他因嚴重泌尿道感染住進加護病房，也因臀部有傷，最近公開露面都需要助行器輔助。2020年2月，兒子透露比利有「某種憂鬱症」之後，比利還特別向球迷喊話要他們安心。

比利是史上唯一一位拿過3屆世界盃足球賽（WorldCup）冠軍的球員，是許多人公認的史上最偉大足球員。

比利 保羅

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