來Bike吧！ 在騎乘間細細品味屏北之美

「來Bike（吧）！去屏東走走！」屏北場吸引許多熱愛自行車的車友前來參加。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處繼 4 月 17 日「來Bike（吧）！去屏東走走！」屏南場好評不斷後，9 月 4 日在潮州車站登場的「屏北場」也是萬眾期待，在大鵬灣國家風景區管理處陳煜川處長、立法委員蘇震清、立法委員廖婉汝、單車網紅小D、「Go Go Taiwan 節目主持人」段慧琳等人的領騎下揭開序幕。

這次屏北場的路線非常特別，不但有自行車網紅「小D」陪著大家一起騎乘體驗，沿途還會經過有著多元生態且充滿地方特色的知性園區「林後四林平地森林園區」、台灣最古老的教堂「萬金聖母聖殿」、國家級客家文化園區「六堆客家文化園區」、以及在義大利世界巧克力大賽贏得四金殊榮的「曾志元巧克力」等等，還有安排集點小遊戲，只要到達各景點並掃描 QR code，即可獲得 1 點，集滿 5 點就可以兌換屏東知名「萬津醬園」純釀醬油和 Bone 手機支架，在推薦路線上商家消費滿 500 元，憑發票更加碼贈送限量「自行車騎士防水風衣」。

單車網紅小D（前排右五）、「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳（前排左三）、來賓鄒宗翰（前排左二），和車友們一起在萬金聖母聖殿前打卡拍照。

為了鼓勵車友們多多利用大眾運輸，只要搭乘「兩鐵」（台鐵、高鐵）的車友，憑車票票根即可兌換萬用鞋袋，讓大家有得吃、有得拿、又好玩，一路帶回滿滿的屏東伴手禮和回憶，達到自行車活動帶動觀光的最終目的。「來Bike（吧）！去屏東走走！」自行車活動是將屏東豐富的天然景觀及人文元素做結合，透過自行車運動與屏東店家的緊密合作，串連起「屏東觀光圈」上包括超過 200 項特色旅遊亮點的「珍珠商品」，及 43 條已上架平台銷售的遊程「項鍊產品」，讓民眾利用騎乘自行車的旅遊方式，串起屏東各地特色風景和商家的珍珠亮點。這場也特別結合民視「Go Go Taiwan」旅遊節目的拍攝，由主持人段慧琳和來賓鄒宗翰，透過雙腳騎程穿過巷弄和小徑，帶領大家細細的感受不一樣的屏東，藉此透過文化、媒體與珍珠產業鏈結，讓世界看見屏東的美！

車友們透過自行車的騎乘，在雙腳踩踏間靜靜享受屏東的美。

責任編輯：Ian

圖片來源：LAVA台灣鐵人三項公司

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