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美網／連兩戰5盤逆轉 西班牙小將闖8強寫新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

前一輪爆冷擊敗希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），西班牙18歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）成美網史上擊敗世界前3的最年輕選手；今天他再締造新頁，在5：7、6：1、5：7、6：2、6：0逆轉德國對手高若尼茲克（Peter Gojowczyk），成網球公開化年代後最年輕的美網8強選手。

1968年網球公開化，大滿貫8強最年輕選手紀錄是1990年張德培法網締造的紀錄，阿爾卡拉斯則成1963年後最年輕的美網8強選手，他開心說：「非常興奮進入生涯第一次的大滿貫第二周賽程，這對我來說不可思議，是美夢成真！」

連兩場都打滿五盤的他表示，每場比賽都是硬仗，自己當然希望可以多打進好幾次大滿貫第二周、進入8強，但並沒預期會在今年美網實踐目標，「所以我想我真的在這打出好幾場很棒的表現。」

阿爾卡拉斯還提到，第一盤非常辛苦，感覺自己已經被逼到極限，不管身體或心理都是，「我相信觀眾在那狀況真的扮演了非常、非常重要的角色，我感受到群眾給我的力量，我想如果沒有觀眾，我不可能到達這裡。」

生涯首闖大滿貫8強，阿爾卡拉斯下戰將遇另一位新生代好手，列12種子的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）在中央球場夜間賽程以4：6、6：2、7：6（8：6）、6：4逆轉地主帝亞弗（Frances Tiafoe） ，連兩場大滿貫都闖進8強。

美網 阿里 Stefanos Tsitsipas

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