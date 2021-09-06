世足資格賽／新帥變陣奏效 德國6比0痛宰亞美尼亞

2022世界盃足球賽歐洲區會外賽，德國隊格納布里（Serge Gnabry）開賽15分鐘內連進兩球，終場6比0痛宰亞美尼亞，拉下對方後躍居會外賽J組榜首。

法新社報導，格納布里第6、第15分鐘各進一球，羅伊斯（Marco Reus）、斐納（Timo Werner）分別在第35分鐘、45分鐘破門，踢完上半場德國已4比0領先。

霍夫曼（Jonas Hofmann）第52分鐘將比分擴大為5比0，還助攻讓替補上陣的19歲小將艾迪耶米（Karim Adeyemi）傷停補時第91分鐘攻入國家隊生涯首顆進球，讓亞美尼亞1年多來的首場敗仗就是慘敗。

德國隊3月爆冷在主場1比2敗給北馬其頓後調整見效，今天贏球後以2分積分差登上J組榜首。

德軍2日對戰同組弱旅列支敦斯登是新任主帥佛利克（Hansi Flick）接掌兵符後的處女秀，但當天德國只2比0小勝，表現並不突出。佛利克在執教後第2戰一口氣換了6名先發球員，表現立即判若兩隊。

德國隊今天創造出的得分機會幾乎都能把握住，打得來訪的亞馬尼亞毫無招架之力。

已屬德軍陣中大哥級的球星羅伊斯踢進個人兩年來國家隊第1個進球，中場球星格列茲卡（Leon Goretzka）也有2次漂亮助攻。

格列茲卡賽後說：「這才是佛利克接掌帥印後我們該有的樣子。」

德國隊今夏在歐國盃（Euro 2020）16強賽0比2敗給英格蘭遭淘汰後，前主帥勒夫（Joachim Loew）卸下多年兵符由佛利克接手。

德國隊2014年世界盃封王攀上顛峰，當時佛利克擔任助理教練襄助勒夫，2016年歐國盃踢進4強後德軍開始走下坡，2018年世界盃更破天荒小組賽便遭淘汰跌入谷底，去年11月在歐國聯0比6慘遭西班牙血洗，目前球隊正進入換血重建時期。

除今天血洗亞美尼亞讓德國球迷看見曙光，另一好消息是德甲多特蒙德的16歲前鋒新秀穆科科（Youssoufa Moukoko）展露頭角，他在2日U21德國隊6比0大勝聖馬利諾一戰也有進球，同時締造最年輕入選德國U21國腳以及最年輕破門紀錄。

穆科科是U21德國隊首位16歲便入選的國腳，當天上半場就梅開二度，幫球隊在U21歐國盃資格賽贏球。

穆科科上賽季於16歲生日隔天在德甲出賽時，就打破德甲最年輕出賽紀錄，然後再以16歲又18天之齡改寫歐冠賽場最年輕出賽紀錄，備受德國球迷期待。