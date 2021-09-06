白俄羅斯前馬術國手批政府 傳已獲波蘭人道簽證
波蘭新聞社（PAP）今天報導，波蘭已核發人道主義簽證給白俄羅斯馬術選手薩夫羅諾娃，讓她能留在波蘭生活。薩夫羅諾娃先前因出言反抗白俄羅斯政府，不見容於家鄉。
出賽今年東京奧運之前，薩夫羅諾娃（Olga Safronova）的一匹馬遭指稱涉嫌使用禁藥，使得她被逐出國家隊，她隨後便前往波蘭。
波蘭新聞社報導，薩夫羅諾娃因公開批評白俄羅斯的體育官員及總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），被列為叛國分子。
波蘭新聞社引述薩夫羅諾娃發言人的說法報導，若她成為波蘭公民，盼能代表波蘭出賽。
報導還稱，薩夫羅諾娃的伴侶也獲得簽證，得以在波蘭生活。路透社目前無法證實相關消息。
24歲的白俄田徑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）上月也逃到波蘭。她在出賽東京奧運期間與教練爭執，接著指稱教練逼她返回白俄，之後在外交保護下前往波蘭。
白俄羅斯去年選舉爆發爭議，引發大規模抗議，之後當局就一直全面鎮壓反政府異議人士。
波蘭長期批評魯卡申柯的專制統治，並庇護許多白俄羅斯運動人士。
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