世足資格賽／阿根廷4球員違防疫規定 巴西官員進場打斷比賽

巴西迎戰阿根廷的世界盃資格賽今天開踢後不久突然喊卡，因為巴西衛生當局發現多名效力英格蘭足球超級聯賽（Premier League）的阿根廷球員違反巴西COVID-19防疫規定。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）官員在開踢約5分鐘後進入球場叫停比賽，他們宣稱阿根廷陣中4名球員違反巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

這4人包括效力艾斯頓維拉（Aston Villa）的馬蒂內茲（Emiliano Martinez）、布恩迪亞（Emiliano Buendia），以及托登罕熱刺隊（Tottenham）的羅梅洛（Cristian Romero）和洛塞爾索（Giovani LoCelso）。

巴西累計已有超過58萬3000人染疫身亡，為防堵疫情擴散，規定過去14天曾到過英國、南非或印度者禁止入境，巴西公民或持巴西永久居留證者例外。

客隊阿根廷離開球場後，兩隊教頭、阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）以及巴西隊球員留在球場旁議論停賽規定。透過電視播出的畫面可聽到梅西說：「他們為什麼開賽5分鐘後又叫停，我們到球場1小時了，他們大可以早點告訴我們。」

之後梅西回到更衣室，下午5時，也就是球賽開踢時間過後1小時，球賽正式中止。

南美足球總會（South American Football Confederation）發布聲明說：「裁判和球賽官員會向國際足球總會紀律委員會（FIFA Disciplinary Committee）通報，決定接下來要怎麼做。」

國家衛生監督局表示，先前多次示警這4名阿根廷人違反巴西規定，昨天也已告知阿根廷官員這4人應該隔離，但對方並未理會，國家衛生監督局才會央請巴西聯邦警察在今天上午執行隔離規定。