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美網／會外賽到8強 荷蘭好手退阿根廷小巨人寫歷史

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
荷蘭選手范德贊舒爾普從會外賽挺進美網8強。 美聯社
荷蘭選手范德贊舒爾普從會外賽挺進美網8強。 美聯社

世界排名117的荷蘭選手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），今年美網讓全球網球迷認識自己，他從會外賽一路挺進美網第二周，今天更以6：3、6：4、5：7、5：7、6：1力退列11種子的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），拿到8強門票，也追平美網會外賽選手的最佳成績。

25歲的范德贊舒爾普成為美網史上第3位從會外賽打進8強的選手，前兩人分別是1999年的法國男將埃斯屈代（Nicolas Escude），以及2008年的盧森堡穆勒（Gilles Muller）。

通過4小時又20分鐘的馬拉松大戰考驗，范德贊舒爾普開心說：「我完成的事情，在這裡擊敗11種子實在太驚奇了，尤其是像這樣的比賽。」首度登上路易阿姆斯壯球場的他笑說，很期待下一戰有機會前進中央球場，「會有更多球迷，所以我很期待。」

范德贊舒爾普8強對手是列第2種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），若能奪勝就會追平大滿貫的會外賽選手最佳成績。

「我知道我可以擊敗世界20、10名的選手，但我不曾如此頻繁奪勝過，我整個賽是展現許多很好的內容，對我來說是全新體驗。」范德贊舒爾普還提到，為完成學業，自己直到20歲後才開始認真投入職業網壇，但當排名提升到150，準備參加大滿貫會外賽時就遇新冠肺炎疫情爆發，累積積分變得更困難，「現在我獲得好多分，我可以進入世界前100了。」

阿根廷「小巨人」舒沃茲曼。 美聯社
阿根廷「小巨人」舒沃茲曼。 美聯社

美網 Daniil Medvedev

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