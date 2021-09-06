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夏季台灣KOM登山王之路花蓮起跑 中華奧會蔡家福代表鳴槍

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣KOM登山王之路上午花蓮出發，中華奧會代表蔡家福(中)並和中華民國自行車協會盧瑞山、花蓮縣體育會汪錦德理事長一起鳴槍出發。 主辦單位提供
台灣KOM登山王之路上午花蓮出發，中華奧會代表蔡家福(中)並和中華民國自行車協會盧瑞山、花蓮縣體育會汪錦德理事長一起鳴槍出發。 主辦單位提供

「2021台灣KOM登山王之路─夏季」活動，於今天上午在花蓮舉行，清晨6點中華奧會全民運動委員會主委蔡家福代表林鴻道主席，出席這場在花蓮秀林鄉活動，並慶祝中華奧會成立100週年。

蔡家福並代表貴賓致詞鼓勵參加的國內外選手，好好享受沿缐天祥太魯閣美麗的風光，並堅持奧運精神騎出快樂和希望，創造出最好的成績。隨後由蔡家福與中華民國自行車協會盧瑞山、花蓮縣體育會汪錦德理事長一起鳴槍出發。

「2021台灣KOM登山王之路─夏季」活動，全程依照台灣登山王挑戰路線與定點補給模式，從七星潭海邊出發，經過太魯閣峽谷、中海拔的混合林到2500公尺以上綿延不絕的高峰。並以更充裕的9小時騎乘時間，擁有百分百的「台灣自行車登山王體驗」、同時更深刻飽覽路程中的絕世美景。在奧運之後，做為培育更多「台灣自行車登山王挑戰賽」的選手，劃下最深刻的意義。

台灣KOM登山王之路上午花蓮出發，中華奧會代表蔡家福(持麥克風)現場致辭。 主辦單位提供
台灣KOM登山王之路上午花蓮出發，中華奧會代表蔡家福(持麥克風)現場致辭。 主辦單位提供
台灣KOM登山王之路上午花蓮出發。 主辦單位提供
台灣KOM登山王之路上午花蓮出發。 主辦單位提供

自行車 太魯閣 合歡山 奧運 武嶺

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