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射箭／例行賽排倒數 愛山林連勝4場闖最終戰
中華企業射箭聯賽三年例行賽只排第5的新竹市愛山林隊，季後挑戰賽演出大驚奇，連闖4關拿到至尊盟主賽門票，將和魏均珩領軍的寒舍集團爭最後榮耀。
新竹市愛山林隊有東京奧運銀牌鄧宇成、里約奧運銅牌林詩嘉領軍，例行賽雖只排第5，但季後挑戰賽一路闖關，昨天先以26：20打敗第6名的台中銀行隊，再以25：21扳倒例行賽殿軍台南射箭隊，今天再以26：17射下新北凱撒隊，接著挑戰例行賽亞軍協會青年隊再成功，以20：8提前勝出，首度闖進至尊盟主賽。
連贏4場晉級，新竹愛山林隊教練倪大智坦言賽前不敢多想。「企箭三年我隊約有一半是新血，上半季處於磨合期，一直到下半季末才有『一家人』的感覺，最後在例行賽只排第五。」他表示沒給選手壓力，以減少失誤為目標，「雖然還是出現許多失誤，但選手很快就調整回來，前兩點林詩嘉、鄧宇成都迅速拉開積點，讓隊友吃下定心丸，是致勝關鍵。」
剛射下東京奧運男團銀牌的鄧宇成，回國後再投入季後挑戰賽，四輪比賽為球隊貢獻7場勝利（最終輪男團因勝負已定沒比），他說：「很開心能闖進至尊盟主賽，但這不是結束，挑戰才剛要開始，我們還要繼續寫奇蹟！」
中華企業射箭聯賽三年季後挑戰賽今天在國體大射箭場收兵，分項賽將於10月30日舉行，10月31日展開五戰三勝制的至尊盟主賽第一戰。
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