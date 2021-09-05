北市極限運動大賽落幕 10歲童秀滑板奧運大招吸睛

110年台北市極限運動大賽今日在台北市極限運動訓練中心順利落幕，平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招，台北市副市長蔡炳坤出席閉幕典禮為選手頒獎，並表示，今年滑板、極限單車成為奧運正式比賽項目後，從這群生力軍身上看到台灣選手在奧運滑板項目奪牌的可能性，期待台灣極限運動發展日趨成熟。

體育局表示，台北市極限運動大賽總獎金高達30萬，受疫情影響仍吸引全國共計161位選手參賽，報名參與的年齡層逐年降低，今年兒童組報名人數佔總參賽選手40%，尤其是滑板兒童組，競爭激烈。

極限運動協會理事長姜志明表示，推廣極限運動20年，從沒看過一群滑板兒童如此厲害，林柏羽、陳毅、楊立論、辜泳諺、廖奕橙、林逸凡及曲益揚，平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招，很多選手組的參賽者都無法完成，可見台灣極限運動發展日趨成熟。

蔡炳坤表示，今年滑板、極限單車成為奧運正式比賽項目後，從這群生力軍身上看到台灣選手在奧運滑板項目奪牌的可能性，也期望他們在未來的比賽都有優秀的表現，市府將協同體育局持續辦理多元的運動活動，讓市民能夠樂於運動，維持身心靈的健康。