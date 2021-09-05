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北市極限運動大賽落幕 10歲童秀滑板奧運大招吸睛

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
110年台北市極限運動大賽於9月4至5日順利落幕，總獎金高達30萬，全國共計161位選手參賽。圖／北市體育局提供
110年台北市極限運動大賽於9月4至5日順利落幕，總獎金高達30萬，全國共計161位選手參賽。圖／北市體育局提供

110年台北市極限運動大賽今日在台北市極限運動訓練中心順利落幕，平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招，台北市副市長蔡炳坤出席閉幕典禮為選手頒獎，並表示，今年滑板、極限單車成為奧運正式比賽項目後，從這群生力軍身上看到台灣選手在奧運滑板項目奪牌的可能性，期待台灣極限運動發展日趨成熟。

體育局表示，台北市極限運動大賽總獎金高達30萬，受疫情影響仍吸引全國共計161位選手參賽，報名參與的年齡層逐年降低，今年兒童組報名人數佔總參賽選手40%，尤其是滑板兒童組，競爭激烈。

極限運動協會理事長姜志明表示，推廣極限運動20年，從沒看過一群滑板兒童如此厲害，林柏羽、陳毅、楊立論、辜泳諺、廖奕橙、林逸凡及曲益揚，平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招，很多選手組的參賽者都無法完成，可見台灣極限運動發展日趨成熟。

蔡炳坤表示，今年滑板、極限單車成為奧運正式比賽項目後，從這群生力軍身上看到台灣選手在奧運滑板項目奪牌的可能性，也期望他們在未來的比賽都有優秀的表現，市府將協同體育局持續辦理多元的運動活動，讓市民能夠樂於運動，維持身心靈的健康。

體育局表示，為重視青少年運動發展，連續11年舉辦極限運動大賽，並提供友善運動設施，藉由剛完工的台北市極限運動訓練中心頂棚區海綿池，希望有助於選手基礎訓練，成為極限運動愛好者的堅實後盾。

平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招。圖／北市體育局提供
平均不到10歲的小朋友，練的都是奧運滑板比賽基本大招。圖／北市體育局提供

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