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瑞士赫格男子馬拉松衛冕成功 摘東京帕運第4金

中央社 / 東京5日綜合外電報導
瑞士「銀色子彈」赫格衛冕男子馬拉松T54級金牌。 法新社
瑞士「銀色子彈」赫格衛冕男子馬拉松T54級金牌。 法新社

瑞士「銀色子彈」赫格（Marcel Hug）今天衛冕男子馬拉松T54級金牌，這是他個人在東京帕運奪得的第4枚金牌，確保在帕運史上最偉大選手中占一席之地。

赫格比賽一開始就輪椅飛馳，領先一大段距離，只有奪銀的中國選手章勇勉強跟上，但在最後2公里的上坡路段被甩下。

筋疲力竭的赫格在東京帕運最後一天拿下生涯第6枚金牌後說：「我不知道要有什麼感覺，我只覺得很累，被掏空了。我辦到了，我不知道怎麼辦到的，但我辦到了，這太棒了。」

赫格以1小時24分2秒完賽，章勇差20秒奪銀，銅牌的美國選手羅曼楚克（Daniel Romanchuk）則足足落後5分鐘。

赫格在東京帕運參加T54級800公尺、1500公尺、5000公尺與馬拉松4個項目，並在4項比賽都摘金。

赫格的「銀色子彈」別名來自於他閃閃發光的銀色頭盔，但即使在東京帕運橫掃4金，他仍表示沒打算把頭盔換成金色。

他說：「我還是喜歡銀色。我喜歡頭上戴著銀色，脖子上掛著金色。」

與赫格穩穩摘金不同，澳洲女選手羅扎里奧（Madison de Rozario）在女子馬拉松T54級驚險拿下金牌。

她在進入體育場的最後階段僅些微領先瑞士選手沙爾（Manuela Schaer）。沙爾最終奪銀，荷蘭的波爾（Nikita den Boer）摘銅。

羅扎里奧以破奧會紀錄的1小時38分11秒奪金，她興奮告訴記者：「那是我人生中最長的500公尺。」

27歲的羅扎里奧也在東京帕運T53級800公尺奪金，並在T54級1500公尺摘銅。

中國選手李朝燕在男子馬拉松T46級衛冕金牌。道下美里則替地主國日本留下女子馬拉松T12級金牌，但赫格連奪4金，讓他成為2020東京帕運最耀眼的田徑選手。

東京帕運 田徑

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