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3對3／亞洲盃兩國手 台灣首站先奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北國泰隊拿下「3X3.EXE」台灣女子首站冠軍。記者曾思儒／攝影
台北國泰隊拿下「3X3.EXE」台灣女子首站冠軍。記者曾思儒／攝影

跨國3X3聯盟賽「3X3.EXE」台灣女子組首站今天在信義區香堤廣場點燃戰火，女籃霸主國泰隊拆軍組成的兩支隊伍最終戰會師，最終由台北國泰以18：12擊敗姊妹隊台中國泰，冠軍戰獨拿7分的陳薇安榮膺MVP，讓她直喊驚喜。

台北國泰中的陳薇安和戴宜庭都是月底要參加亞洲盃的中華隊成員，兩人今天先代表母隊參加3對3，陳薇安笑說：「不知道這裡有MVP，有點意外！」

中華隊8月20日展開集訓，之前母隊國泰也會戴著口罩分流訓練，今天則是頂著超過30度的大太陽從早上10點打到中午12點半，讓陳薇安喊「累到很累」，成另種意志力訓練。

戴宜庭擁有豐富3對3經歷，3對3排名高居全台第一，冠軍戰也有4分貢獻的她笑說，過往是帶著文化大學的學妹居多，這次角色不同，「不管哪個位置，都把自己做好！」她也提到，3對3防守要做得更確實，對5對5比賽有一定幫助，成人國際賽初體驗希望從防守融入團隊，提升全隊士氣。

跨國3X3聯盟賽「3X3.EXE」台灣今年首設女子組賽程，總共有6隊與會，今天結束首回合賽程，第二回合將於26日在西湖度假村舉行；女籃亞洲盃預賽從27日登場，陳薇安和戴宜庭屆時都已前往約旦，捍衛3對3冠軍的任務就交給其他隊友。

台北國泰隊拿下「3X3.EXE」台灣女子首站冠軍，陳薇安（右二）拿下MVP。記者曾思儒／攝影
台北國泰隊拿下「3X3.EXE」台灣女子首站冠軍，陳薇安（右二）拿下MVP。記者曾思儒／攝影

中華隊

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