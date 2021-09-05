美網／延續溫布頓驚奇 英18歲美少女寫新猷

今年溫布頓譜出驚奇的18歲英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu），美網再度證明身手，從會外賽一路闖關的她今天再以6：0、6：1拍下狀況正好的西班牙對手托摩（Sara Sorribes Tormo），勇闖美網第4輪，成為本世紀第一位生涯前兩個大滿貫都挺進第二輪的選手。

瑞度卡努16強將遭遇去年打進8強的美國地主蘿傑絲（Shelby Rogers），世界排名43的地主女將今天在中央球場迎接重要勝利，歷時2小時又8分鐘以6：2、1：6、7：6（7：5）淘汰澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），讓全場紐約球迷瘋狂。

瑞度卡努溫布頓是持外卡出賽，當時她的世界排名僅338，但連勝3場成為英國史上最年輕的溫布頓女單16強選手；美網前她排名已升至150，會外賽先連勝3場過關，會內賽更打得精彩，今天差點賞給排名41的托摩兩個「貝果」，僅僅花費1小時又10分鐘就闖關。

「我知道托摩是非常難纏的對手，會有多拍來回，她也不會有太多失誤。」瑞度卡努提到，為擊敗對手，每分都很努力，「撇除比數，比賽中有很多『丟士』，戰局很可能就會有不同走向，非常開心我通過考驗。」

連同會外賽，瑞度卡努目前美網6場比賽不僅都是直落2出線，且合計只失掉28局，平均一場只掉不到5局，展現主宰賽場地能力；她目前面對世界前50對手的勝率更是完美的百分百，4戰都是勝家。

「就我角度來說，我認為我表現比溫布頓更好。」瑞度卡努提到，過去幾周的每場比賽都是經驗累積，期待生涯第一度的美網旅程有更精彩的演出。