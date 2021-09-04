全運會10月登場 花蓮縣府幫選手優先打疫苗防疫

全國運動會將於10月16日至10月21日在新北市舉行，資格賽陸續進行中，花蓮縣政府今天指出，安排代表隊百餘名選手分批施打COVID-19疫苗，避免選手因移動造成傳播風險。

花蓮縣政府教育處表示，全國運動會球類資格賽於8月起陸續舉行，為避免全運會期間人員移動風險，基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，7月底已陸續為花蓮代表隊108名球類資格賽、輕艇及空手道隊職員完成疫苗接種。

教育處體育保健科長徐蔚文指出，全運會花蓮代表隊共有400多人，扣除已施打疫苗及未滿18歲選手，仍有189人要施打，將分成3梯次施打，預計9月6日將全部施打完成。

徐蔚文表示，代表隊疫苗施打作業依大會3階段報名作業規劃進行，透過報名系統確認造冊後，隊職員攜帶身分證、健保卡至指定場域施打，不需另外預約。

教育處指出，花蓮代表團上屆全運會拿下12金、15銀、10銅佳績，今年優勢項目包括短跑好手楊俊瀚的100公尺、200公尺及400公尺接力等奪金熱門項目，女子足球隊則要拚4連霸；另外，龍舟隊、輕艇隊及游泳選手黃國庭也都是奪牌熱門。