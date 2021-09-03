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拳擊／18歲女拳手被擊倒後香消玉殞 遭痛批：該禁這種比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。 擷圖自推特
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。 擷圖自推特

女子拳擊逐漸盛行，不僅已列為奧運項目，也有不少國家發展女子職業拳擊賽，不過，上周末在加拿大一場職業拳擊比賽，年僅18歲的墨西哥女拳手札帕特(Jeanette Zacharias Zapata)，在場上遭到對手重擊頭部發生痙攣後送醫，經過五天後搶救於今日宣布死亡，該賽事主辦單位「GYM」總裁麥克(Yvon Michel)於今天在個人推特上，代表「GYM」宣布此一不幸消息，令人不勝唏噓。

18歲的札帕特是面對31歲的加拿大選手侯爾(Marie-Pier Houle)，兩人進行至第四回合時，札帕特在對手不斷重擊下，失去意識，雙手掛在繩上不斷抖動，緊急受到醫院搶救，結果於今天宣布死亡。

年僅18歲就參加職業拳賽，還因此身亡，就有學者痛批，這樣的比賽，參賽門檻太低，發給選手執照太過容易，且選手並沒有經過嚴格的身體檢測，就推到場上去比賽，這種情況是相當危險的事。

札帕特的過世，不只令人哀悼，也引發各方討論女子職業拳擊賽的危險性，是否應該進行更多的規範，才能開放女子職業拳擊比賽。

奧運 加拿大 墨西哥

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