黃金計畫猶如「割稻尾」 基層批:體育政策停留學校本位

備戰東京奧運，體育署針對具爭金奪牌實力的菁英選手推出「黃金計畫」，實施專業個人化訓練。時代力量今邀請體育界人士舉辦體改座談「黃金計畫的下一步」，足球協會副秘書長焦佳弘直言，黃金計畫猶如「割稻尾計畫」，給了有機會奪牌的選手更多資源，基層卻依舊面臨更多困境，尤其基層體育政策還是停留在「學校本位」，不在學校的選手和運動社團似乎就不在政府的體育計畫內，大大限制了台灣成為運動大國的可能。

座談會由時力智庫執行長李兆立主持，邀請時代力量立委邱顯智、王婉諭以及台灣女子足球工會總幹事楊玉鈴、足球協會副秘書長焦佳弘、知名球評石明謹與體育署競技組長藍坤田，共同探討「黃金計畫」後續如何延續東奧熱潮，促進台灣整體運動發展。

焦佳弘表示，近年體育預算確實明顯成長，但依舊出現支援不到位的狀況，凸顯問題不只有經費，而是錢沒有用在刀口，對於選手及教練需求，無法用人性化角度處理，例如國訓中心在改制為行政法人後依舊僵化，原本該給各項目選手的彈性和客製化支援，卻反而要靠黃金計畫來補足。

石明謹表示，對台灣運動更重要的是，不在黃金計畫裡的項目和選手是否得到足夠支持，例如空手道選手文姿云本屆成功奪牌，但空手道不是2024奧運項目，黃金計畫是否就要排除空手道？他強調，黃金計畫應從幫助各項目頂尖選手出發，而不是只注重奪牌選手。

楊玉鈴表示，目前台灣女足世界排名為第40名，雖然和奪牌仍有距離，未達黃金計畫補助標準，但很有機會邁向2023年的世界盃舞台，然而政府對於女足代表隊的支援卻是相當有限，今年一月更曾爆出集訓期間每日補助僅516元的消息，今年八月國訓中心集訓時，又發生無法使用廁所與缺乏平整場地的問題，希望政府能更正視選手需求，提供更適當有彈性的軟硬體支援。

邱顯智表示，台灣要成為運動大國，真正需要的黃金計畫不應該只以「奪牌」為主要考量，而是納入各運動項目中的頂尖運動員，讓現在彷彿「升旗台」形狀的選手培訓制度，轉型成「金字塔型」的全民運動發展；王婉諭說，政府應正視基層聲音，思考如何擴大發展範圍及計畫人數，並給予中長期的遠程規劃，讓各類賽事及適合發展的項目都能持續往前推進、向下紮根。