足球／C羅回鍋英超曼聯 穿回招牌7號球衣

葡萄牙超級球星C羅時隔12年回鍋英超曼聯，美國體育頻道ESPN報導，曼聯證實C羅將穿回原先的7號招牌球衣。

曼聯從義甲尤文圖斯（Juventus）簽下C羅，轉會費上看2300萬歐元（約新台幣7.5億元），30日完成簽約。

曼聯先是公開寫有C羅名字的球衣預告片，2日正式宣布C羅將穿回12年前在曼聯的招牌球衣。

曼聯並連發C羅的7號球衣製作影片，迫不及待推銷顯然會成為暢銷商品的紅色球衣。

7號球衣原本是由烏拉圭足球明星卡巴尼（EdinsonCavani）在上季穿著，他在8月29日曼聯對決武弗哈普敦流浪者（Wolverhampton Wanderers）獲勝時，其實也還穿著7號球衣。

不過曼聯宣布，卡巴尼將改穿他替烏拉圭打國際賽時使用的21號。21號球衣原本是詹姆斯（DanielJames）使用，在他轉投英超里茲聯隊（LeedsUnited）後空缺。

曼聯在推特上公開一張C羅與卡巴尼在國際賽事上碰頭的照片，C羅攙扶受傷的卡巴尼退場，C羅並對卡巴尼讓出球衣表達感謝。

C羅離開曼聯後，在皇家馬德里（Real Madrid）穿過一陣子9號球衣，當時西班牙傳奇球星勞爾（RaulGonzalez）使用7號。不過，C羅自此之後就再也沒有披過7號以外的球衣，無論是在皇馬，尤文圖斯，或是替祖國葡萄牙出賽。

7號球衣在曼聯具有特殊地位，先前穿上這個號碼的無一不是巨星，包括貝斯特（George Best）、羅布森（Bryan Robson）、康托拿（Eric Cantona）和貝克漢（David Beckham）。

不過，自從C羅在2009年離開曼聯後，接著穿上7號球衣的球員都苦於無法達到期望值。歐文（MichaelOwen）那年夏天來到曼聯後，曾穿了3季7號球衣。

7號接著在2012年傳給了瓦倫西亞（AntonioValencia），但他後來穿回了25號。

然後在2013到2014年球季，7號球衣無人穿上，直到迪馬利亞（Angel Di Maria）穿上7號，但他不到12個月就轉到了法甲巴黎聖傑曼（PSG）。

然後7號球衣又傳給了迪佩（Memphis Depay）和桑傑士（Alexis Sanchez），直到去年被如今讓賢的卡巴尼穿上。