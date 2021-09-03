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足球／C羅穿回曼聯7號 英國女王訂80件球衣還索取簽名

聯合新聞網 / 綜合報導
葡萄牙足壇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。 美聯社
葡萄牙足壇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。 美聯社

葡萄牙足壇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）正式回歸老東家曼聯，原本以為他無緣再披過往的7號聖衣，不過球團稍早發布，卡瓦尼（Edinson Cavani）將背號讓給了他，英國女王伊麗莎白二世更是失心瘋，一口氣訂購了80件球衣，甚至主動向C羅索取簽名。

由於原定的7號球衣是由卡瓦尼著用，外界一度傳出C羅將改披28號球衣，不過事件似乎出現了轉機，卡瓦尼主動讓賢，未來將穿上國際賽時使用的21號，曼聯也公開宣佈此事，並附上一張在2018世足賽場上，葡萄牙對上烏拉圭的比賽中C羅攙扶受傷的卡瓦尼退場的照片，照片上也表達了C羅對卡瓦尼讓出球衣的感謝文字。

另外，在C羅確定重返曼聯後，身為西漢姆聯球迷的英國女王伊麗莎白二世也忍不住下訂了80件曼城球衣，並希望對方能為她送上親筆簽名，據媒體表示，這是英國女王第一次向他人索取簽名。

女王 英國 伊麗莎白二世

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