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世足資格賽／「屈辱性的失敗」日本爆冷不敵阿曼

聯合新聞網 / 綜合報導
世界盃足球亞洲區資格賽分屬B組的日本與阿曼於昨日（2日）進行對決，不料卻於第88分鐘遭到絕殺，終場日本一分未得以0：1落敗。 美聯社
世界盃足球亞洲區資格賽分屬B組的日本與阿曼於昨日（2日）進行對決，不料卻於第88分鐘遭到絕殺，終場日本一分未得以0：1落敗。 美聯社

世界盃足球亞洲區資格賽目前正進行至第三輪，分屬B組的日本與阿曼於昨日（2日）進行對決，不料卻於第88分鐘遭到絕殺，終場日本一分未得以0：1落敗。

總教頭森保一在賽後透露，球隊為對上阿曼已經備戰了一個月，然而全員到齊的集訓僅有一次，未來會針對不足的部分進行修正。日媒也毫不留情批評，直言這是「屈辱性的失敗」。

數據指出，這是日本國家隊自1998年的法國世界盃後第一次於資格賽階段一球未進，隊長吉田麻也透露這是一場原本就預計會輸球的比賽，「最後也真的輸了，全場比賽我們節奏很亂，球員之間配合也不太熟練，這場比賽踢得完全不行。」被問到下一場對陣中國會有怎麼樣的改變，他表示：「必須緊繃起來、充滿決心去比賽。因為下一場必須要全取3分，我認為要先恢復好心情，才能繼續踢下去。」

面對這樣的結果，名將本田圭佑也備感驚訝，他在推特上寫道：「咦，輸球了？」也透露阿曼的足球實力正逐漸提升，會持續關注他們的比賽內容。

日本 足球 本田 法國

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