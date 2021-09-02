羽球／新科甲組球員出爐 中租包雙冠
2021年第二次全國羽球排名賽今天結束全部賽程，共產生20位新科甲組選手，其中中租企業表現最亮眼，乙組4個項目包辦兩冠，成第二次排名賽大贏家。
由中華羽協舉辦的全國羽球排名賽，一年共有兩次，包含甲、乙組賽程，乙組賽事獲得單打前4名、雙打前3名的選手可報請晉升為甲組球員，第二次排名賽共有14組、總計有20名選手升上甲組。
今年的第二次排名賽上月底就在屏東縣立體育館盛大開打，歷經10日激戰，壓軸的各項乙組決賽今天落幕，男單土銀能仁丁彥宸奪冠、女單台電金甌謝宜恩封后，男雙由中租國體大張凱翔／曾秉強稱王，女雙后冠由中租大同楊筑云／詹又蓁摘下。
此次晉升甲組的球員如下：
男單：土銀能仁丁彥宸、天晴合庫竹山蔡承翰、合庫松山黃鈺、中租台體大胡佑齊。
女單：台電金甌謝宜恩、合庫后綜趙亭妤、土銀能仁謝昀珊、亞柏雄中張薰尹。
男雙：中租國體大張凱翔／曾秉強、老頭擺李寧土銀清大余羽／老頭擺勢必得台科大／侯思維、西苑合庫蔡富丞／賴柏佑。
女雙：中租大同楊筑云／詹又蓁、亞柏雄中李毓芸／林珈因、勇源文大林芷怡／邱昭綺。
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