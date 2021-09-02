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高中以下開學 體育署：室內體育課需全程配戴口罩
全國高中以下學校昨天正式開學，教育部體育署表示，疫情下的「防疫運動新生活」，各級學校鼓勵學生培養規律運動習慣外，防疫舉措不可少，實施室內體育課時仍需全程配戴口罩。
體育署表示，疫情下要兼顧規律運動和防疫原則，建議學校對於體育課程和活動的規劃，以非肢體接觸的個人運動為主，搭配輔助教學設計，科技產品與應用程式也是很好輔助工具，如善運免費的健身App，提高學生正常運動和學習的興趣。
體育署提到，室內體育課應保持足夠的社交距離，且全程配戴口罩，可以不須肢體接觸的隔網個人運動作為主，如桌球、羽球和網球等，體操、民俗體育等也是選擇；若要進行籃球、足球和排球等運動，應以個人動作為主，減少對抗，避免太多肢體接觸。
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