冬山龍舟隊拚全運會奪冠 鄉長加碼10萬獎金

110年全國運動會輕艇類在新北市大都會公園微風運河舉辦，賽事將於9月3日至9日登場，全國選手屆時齊聚較勁。冬山鄉龍舟隊繼去年代表宜蘭縣出征，今年再度披上戰袍，冬山鄉公所今天舉辦授旗儀式，鄉長林峻輔表示，為激勵、鼓舞選手，只要把冠軍帶回來，就加碼10萬獎金。

冬山鄉公所重視體育發展、運動員成就，學校、社會團體歷年來培育不少優秀選手。冬山鄉龍舟隊去年代表宜蘭縣征戰全國運動會，在19個縣市中獲得第5名佳績；今年亦在選拔賽脫穎而出，要為宜蘭縣爭取最高榮譽。

林峻輔提到疫情之下，冬山鄉龍舟隊選手在有限的練習時間，擊敗縣內其他隊伍好手，連續二年代表宜蘭縣出征全運會，要是贏得冠軍，獎金加碼10萬元。同時，他對選手寄予厚望，繼續為冬山鄉、宜蘭縣爭光。

輕艇國手康德明今年19歲，國中起踏入該領域，效力冬山鄉龍舟隊迄今有5年時間。就讀台東大學的他表示，這個暑假和隊友加緊訓練，不過疫情關係未解封前，「自己要自律，體能才不會掉下來」，在家多為伏地挺身、跳繩等基本肌力的自主練習，期盼今年參賽成績能再次突破。