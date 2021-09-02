快訊

郭台銘買BNT「從沒花錢花這麼開心」 臉書一句話洩心聲

抖音救出版？歐美「BookTok」掀起的書市熱賣狂潮

美網／搶七沒打完 詹皓晴女雙延期

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美網第三日遇雨神攪局，多場賽程延期或取消，我國好手詹皓晴的女雙首戰也受影響，她和英國達特（Harriet Dart）的合作第一戰打到首盤「搶7」時比賽暫停，延期到美網第4日再繼續舉行。

詹皓晴原本和姊姊詹詠然聯手，但詹詠然姿勢性心搏過速症（POTS）復發，主症狀之一的眩暈嚴重影響身體狀況，美網前在芝加哥4強因此退賽，轉戰紐約後仍沒舒緩，遺憾缺席年度壓軸大滿貫，詹皓晴臨時改和溫布頓曾交手的達特合作。

台英組合首輪遭遇法國組合柯妮特（Alize Cornet）／菲蘿（Fiona Ferro），一下場台英組合就率先破發，但第4局遭到回破；第11局台英組合再度破發成功，可惜盤末發球局連丟4分再遭追平局數，賽局進入「搶7」，法國組合拿下第1分後比賽就暫停。

這場女雙首輪賽事延到美網第4日的14球場，台灣時間明天凌晨登場。

美網 詹皓晴 詹詠然

延伸閱讀

美網／暈眩症復發 詹詠然退美網

芝加哥女網賽／詹詠然、詹皓晴賞對手「貝果」 挺進女雙8強

辛辛那提網賽／詹家姊妹首輪出局 謝淑薇將戰高芙

網球／面對網路揣測與謾罵 詹家姊妹蒐證盼理性評論

相關新聞

可以洗澡了！體育署放寬游泳池、運動場館淋浴設施 解封指引看這

國內新冠肺炎疫情降溫，教育部體育署今天宣布，即日起在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，以現行防疫管理措施，再進一...

足球／史上第一人 C羅踢進第110球破國際賽進球紀錄

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在世足資格賽上，踢進個人第110顆國際賽進球，打破...

美網／搶七沒打完 詹皓晴女雙延期

美網第三日遇雨神攪局，多場賽程延期或取消，我國好手詹皓晴的女雙首戰也受影響，她和英國達特（Harriet Dart）的合...

足球／歐足壇轉會最終日 姆巴佩憾未轉皇馬

歐洲足壇轉會關窗，雖然法國天才巨星姆巴佩轉會失敗，但兩大球王C羅、梅西都轉會，已經寫下不平凡的一年。在C羅重返曼聯、梅西轉戰大巴黎後，今年誇張的轉會市場仍瘋傳西甲豪門皇馬要買姆巴佩，願意為22歲的巨星

田壘、瘦子E.SO代言國民體育日 體育表演會今年停辦

體育署今天宣布，由傳奇球星田壘與饒舌男神瘦子E.SO跨界雙帥擔任「110年度國民體育日」代言人，而每年舉辦的體育表演會活...

全運會獎座新北亮相 盧彥勳獲頒榮譽勳章

全國運動會即將展開，新北市府昨日發布獎座及獎牌，由「金獎」玻璃工藝家林靖蓉及國際設計師陳俊良打造，主辦單位還邀請在東奧賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。