美網／搶七沒打完 詹皓晴女雙延期

美網第三日遇雨神攪局，多場賽程延期或取消，我國好手詹皓晴的女雙首戰也受影響，她和英國達特（Harriet Dart）的合作第一戰打到首盤「搶7」時比賽暫停，延期到美網第4日再繼續舉行。

詹皓晴原本和姊姊詹詠然聯手，但詹詠然姿勢性心搏過速症（POTS）復發，主症狀之一的眩暈嚴重影響身體狀況，美網前在芝加哥4強因此退賽，轉戰紐約後仍沒舒緩，遺憾缺席年度壓軸大滿貫，詹皓晴臨時改和溫布頓曾交手的達特合作。

台英組合首輪遭遇法國組合柯妮特（Alize Cornet）／菲蘿（Fiona Ferro），一下場台英組合就率先破發，但第4局遭到回破；第11局台英組合再度破發成功，可惜盤末發球局連丟4分再遭追平局數，賽局進入「搶7」，法國組合拿下第1分後比賽就暫停。

這場女雙首輪賽事延到美網第4日的14球場，台灣時間明天凌晨登場。