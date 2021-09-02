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足球／史上第一人 C羅踢進第110球破國際賽進球紀錄

中央社 / 葡萄牙法魯1日綜合外電報導
「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在世足資格賽上，踢進個人第110顆國際賽進球，打破紀錄。 路透社
「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在世足資格賽上，踢進個人第110顆國際賽進球，打破紀錄。 路透社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在世足資格賽上，踢進個人第110顆國際賽進球，打破他與伊朗傳奇球星達艾共同保有的史上國際賽進球紀錄。

達艾（Ali Daei）在1993至2006年期間代表伊朗國家隊出賽共踢進109球，成為國際賽進球紀錄保持人，之後C羅在2020年歐洲國家盃（Euro 2020）葡萄牙對法國之戰追平這項紀錄。

C羅今天披上葡萄牙國家隊戰袍，在世足資格賽上對決愛爾蘭共和國，期間踢進他個人第110顆及111顆國際賽進球，終場以2比1擊敗愛爾蘭，同時打破國際賽進球數紀錄。

賽後，C羅告訴天空體育新聞（Sky Sports）：「我很高興，不僅是因為我打破紀錄，且是因為我們有此特殊時刻。」

C羅 歐洲國家盃 Cristiano Ronaldo

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