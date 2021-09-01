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足球／歐足壇轉會最終日 姆巴佩憾未轉皇馬

台灣醒報 / 台北報導
歐足壇轉會夏窗關閉，最可惜是法國天才前鋒姆巴佩的2億歐元轉會並未發生，大巴黎連2億都不願點頭！ 路透社
歐足壇轉會夏窗關閉，最可惜是法國天才前鋒姆巴佩的2億歐元轉會並未發生，大巴黎連2億都不願點頭！ 路透社

歐洲足壇轉會關窗，雖然法國天才巨星姆巴佩轉會失敗，但兩大球王C羅、梅西都轉會，已經寫下不平凡的一年。在C羅重返曼聯、梅西轉戰大巴黎後，今年誇張的轉會市場仍瘋傳西甲豪門皇馬要買姆巴佩，願意為22歲的巨星掏出2億歐元的報價，最終大巴黎還是拒絕了皇馬的一擲千金，但1日還是有壓哨消息，同為法國巨星的格里茲曼重返老東家馬競。

姆巴佩轉會消息

根據《ESPN》報導，歐洲足壇夏季轉會窗口在1日告終，最大主角一直是22歲的超級前鋒姆巴佩，這位18年世界盃冠軍前鋒從小就想為西甲豪門皇馬踢球，但母隊大巴黎不願放人，皇馬報價一次比一次驚人，從1.6億歐元一路加到2億歐元，但最終雙方仍舊未達成共識，姆巴佩得續留大巴黎。

姆巴佩轉會消息早已傳得沸沸揚揚，皇馬一直想網羅、球員本身也有意願，皇馬從19年以來就謹慎管理支出，目的就是想砸錢買下天才前鋒，但對今年才獲得多名球星（包含球王梅西）的大巴黎來說，自然想在本賽季施展拳腳，儘管要冒著明年人財兩失的風險，也寧願強留姆巴佩。

姆巴佩的合約將在今年賽季末走完，也不願意與大巴黎續約，通常對於不願續約、合約又還沒結束的選手，俱樂部都會選擇出售，至少留下一筆不斐的轉會費，都比球星變成自由球員跑掉還好，而皇馬擔心的是，姆巴佩今年會在隊友內馬爾和梅西等人的壓力下，選擇與大巴黎續約，才會積極砸大錢。

2球王轉隊＋2筆破億轉會

除此以外，今年壓哨轉會還是有不少，同樣在18年助法國奪世界盃的進攻手格里茲曼，決定離開巴薩、重返老東家馬德里競技，馬競多年老臣薩烏爾轉戰英超切爾西，日本國腳富安建洋以2千萬歐元轉投英超兵工廠等消息。

總論整個轉會窗口，共有2筆破億歐元的重磅引援，一則是英超曼城斥資1.17億歐元收購英格蘭國腳格拉利什，另一則還是英超的切爾西，砸下1.15億歐元網羅比利時國腳盧卡庫，發生在疫情下，讓這年更為誇張。更遑論還有兩大球王梅西、C羅也轉隊，2021年轉會窗口絕對是足壇難忘的一年。

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