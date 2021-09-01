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田壘、瘦子E.SO代言國民體育日 體育表演會今年停辦

中央社 / 台北1日電
體育署今天宣布，由傳奇球星田壘與饒舌男神瘦子E.SO跨界雙帥擔任「110年度國民體育日」代言人。 圖／體育署提供
體育署今天宣布，由傳奇球星田壘與饒舌男神瘦子E.SO跨界雙帥擔任「110年度國民體育日」代言人。 圖／體育署提供

體育署今天宣布，由傳奇球星田壘與饒舌男神瘦子E.SO跨界雙帥擔任「110年度國民體育日」代言人，而每年舉辦的體育表演會活動，為避免疫情群聚傳染，決定今年停辦。

體育署今天發布新聞稿，揭曉「110年度國民體育日」代言人與宣傳影片，今年由傳奇球星田壘與饒舌男神瘦子E.SO共同擔任代言人，並首度合作拍攝宣傳影片，2人都希望能透過自己的一點力量，鼓勵大家一起動起來。

田壘在拍攝現場看到宣傳影片中69歲的銀髮族爺爺正在舉重健身，除了驚訝爺爺的體力之外，田壘表示，運動真的不分年齡，只有能動起來持續運動，相信身體都會給自己很好的回應，除了保持體態，也能有好心情。

2名代言人分享居家的健身項目，不約而同都選擇跳繩保持心肺耐力，田壘會搭配手機上的健身APP增強肌力，至於解封後最想外出做什麼運動，他則希望帶小孩到郊外騎單車，而2人也不忘提醒民眾，一起透過運動維持活力，期望盡快揮別疫情。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，配合中央防疫政策，體育署表示，今年度國民體育日「體育表演會」活動，因參與人數近萬人，為避免群聚傳染因此決定停辦，但仍希望透過代言人與宣傳影片的熱度，提醒民眾防疫期間也不忘要規律運動。

體育署表示，明定每年9月9日為國民體育日，向民眾提醒無論任何年齡、工作領域的人，都應保持良好、規律的運動習慣，才能落實「運動99 健康久久」的口號。

國民體育日活動9月登場，體育署指出，今年更主打「加強防疫力，運動要規律」，9月3日起每週五、六、日在體育署的i運動粉絲團，推出線上教練課程，邀請體育署核發的國民體適能指導員擔任教練，更跨界邀請20名知名藝人參與。

國民 田壘 舉重

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