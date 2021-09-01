美網／西西帕斯廁所暫停爭議 澤瑞夫：他去到神奇地方

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）美網首輪逆轉「英國希望」墨瑞（Andy Murray），賽後卻被墨瑞轟上廁所暫停和傷停治療拖延比賽，前一位「苦主」、德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天贏下美網第一勝後被問到西西帕斯的上廁所暫停，他語帶玄機說，廁所對西西帕斯是「神奇」的地方。

美網前的辛辛那提網賽，澤瑞夫和西西帕斯在4強賽碰頭，澤瑞夫6：4拿下首盤後，西西帕斯背起球袋離場，到廁所換衣服，但被澤瑞夫指控在廁所和擔任教練的父親違規指導，西西帕斯則是全然否認。

今天再被問到辛辛那提這段插曲，澤瑞夫重申，西西帕斯離場超過10分鐘，期間爸爸不斷打字，「然後他出來，戰術突然完全改變，不只是我，大家都看到了，全部比賽戰術都變了。」

「他去到一個非常神奇的地方，不然就是有和教練聯絡。」這是澤瑞夫下的註解。

今天以6：4、7：5、6：2擊敗地主奎瑞（Sam Querrey）的澤瑞夫也提到，西西帕斯「出招」並非新聞，他細數說：「法網決賽對到約克維奇（Novak Djokovic）如此，我想克拉伊諾維奇（Filip Krajinovic）在漢堡也有抱怨，然後就是我在辛辛那提的荒謬事件，現在又來了。」

墨瑞昨天表示已對西西帕斯失去尊敬，和西西帕斯屬於同世代的澤瑞夫說，他不至於有同樣想法，「他是很好的球員，他世界排名第3是有原因的，他今年贏下很多冠軍、打出不可思議的內容，所以不僅如此而已。」話鋒一轉，澤瑞夫仍說，球員間仍需要一定程度的互相尊重，「有時他會許只是去廁所，我們不會知道，這當然也有可能，但我會說，這真的太常發生了。」