PLG／新賽季聯手molten 3年約超過千萬

P. LEAGUE+（PLG）今天宣布，聯盟新賽季將和國際知名品牌molten合作，雙方簽訂3年市價超過1500萬的贊助合約，未來3個球季molten將成為PLG比賽指定用球。

PLG執行長陳建州表示，聯盟很高興能和molten成為合作夥伴，molten在籃球領域的專業有目共睹，更是FIBA國際籃球協會認證的比賽指定用球，相信PLG比賽使用molten，球員更可以將好手感帶到國際賽場上，避免換球適應的麻煩，加上PLG第4節單洋將的賽制，也可以培養球員場上關鍵時刻的抗壓性。不論比賽用球的改變及賽制的制定，PLG都希望能讓球員做好準備，有機會入選中華隊更能發揮水準，為臺灣籃壇貢獻心力。

佐儀molten公司董事長謝榮通表示，molten為奧運、FIBA 國際賽事指定用球，公司一直以來積極投入臺灣的體育運動，深耕多年贊助基層各級籃球賽事，希望提昇國內各級賽事品質，讓球員們與國際賽事能快速接軌。

除了比賽用球的合作之外，PLG及molten目前正計劃推出聯名球款，將會使用比賽指定球燙印PLG logo，除了具有收藏價值，希望也能讓球迷朋友親身體驗職業籃球等級的比賽用球，盡情在球場上揮灑汗水、享受籃球運動的樂趣。