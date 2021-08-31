足球／足壇有如金錢世界 10年轉會費達380億英鎊

歐洲足壇是場金錢戰爭！隨著歐足夏季轉會期快告終，這2天被預期會有數不清的壓哨交易，而外媒特別列出近10年的轉會費總計，這10年全球轉會支出超過380億英鎊，而英超更是錢鬥的最大聯盟，出手闊綽前30隊裡，英超就佔了12隊；另外以單一球員轉會費，唯一破2億美元（1.45億英鎊）的就是巴西球星內馬爾，共14筆破一億美元（約7270萬英鎊）。

英超霸榜支出驚人

歐洲足壇一直都是場金錢遊戲，據國際足總在2010年10月引進俱樂部之間的球員轉會費紀錄系統後，轉會費普遍會強制公開到數據庫，也就是從10年夏季轉會窗後開始計算，從2011年到2020恰好十年，這十年足壇總和的轉會費總額已經超過380億英鎊。

根據《BBC體育》報導，最貴的聯盟毫無疑問是出手闊綽的英超，得益於巨額轉播金的分潤，以及聯賽的高曝光度帶來的贊助，即便不是成績前列的英超球隊都滿口袋是錢，這十年全球轉會費支出前30高的俱樂部中，英超獨佔12席，除了傳統六大豪門，像平民球隊狐狸城、過往重青訓的南安普敦也都位列榜上。總計英格蘭俱樂部的淨轉會支出為52.6億英鎊，遠勝其他聯賽。

球員部分，最高額的支出就是巴西球星內馬爾，他也是唯一一筆突破2億美元（1.45億英鎊）的轉會，總計這10年有14筆交易破一億美元（7270萬英鎊），包含比利時隊長阿扎爾、威爾士隊長貝爾等等，其中阿根廷鋒線「天使」迪馬利亞是唯一佔據2次的球員。

資本家、經紀人好賺

此外，這份國際足總的研究報告中，有不少轉會費都流入第三方投資者的手中（頂級經紀人團隊），期間俱樂部向第三方投資者支付超過35億美元的錢，第三方投資者參與交易案的比例上升到69.1%。

這類投資者是足壇很難撲滅的野心資本家，他們手中握有各大洲的年輕球員，並將他們運作到各聯賽，簽約時一些阮囊羞澀的小球隊無法一次性付清，資本家就會握有部分球員所有權，一旦球員打出身價，這些錢就會流入口袋，這在南美洲、非洲球員身上都很常見。

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