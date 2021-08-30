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美網／染疫無緣東奧 英國一姊還是不打疫苗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

溫布頓因團隊成員染上新冠肺炎，讓英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）無奈退賽，接著換她確診新冠肺炎，因此退出東京奧運，不過轉戰紐約準備美網的她表示，對疫苗仍有疑慮，還不打算接種。

前「英國希望」墨瑞（Andy Murray）是接種疫苗的擁護者，美網的賽前記者會還疾呼職業網球員應該作為表率，接種疫苗對抗新冠肺炎，不過孔塔有不同想法，儘管她和墨瑞都曾確診，目前她仍沒接種疫苗。

溫布頓被迫退出的孔塔，美網開戰前就被媒體問到對疫苗的看法，她明確表示不想談論這主題，因為這個問題「沒有正確答案」，她並不想發表個人觀點。

英國「一姊」倒是分享和病毒對抗的過經驗，她說：「得到新冠肺炎一點好處也沒有，我病得很重，這是一個挑戰，當我恢復訓練，我們必須非常注意。」

她也透露，溫布頓開打日才因教練染疫被迫退出，她讓自己放空好幾天，且不想去看其他選手的賽事，「我必須去克服自己的想法『為什麼是現在？』，我只是需要些空間和來撫平傷口。」

美網台灣時間今天晚上11點點燃戰火，大會今年開放所有座位迎接觀眾，但因美國變種病毒疫情仍嚴峻，官方臨時宣布12歲以上的觀眾必須出示疫苗接種證明才可入場。

美網 溫布頓 墨瑞

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