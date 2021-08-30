NBA品牌進駐 淡水Wilson籃球場啟用球友嗨翻

新北市淡水區文中八籃球場使用多年，過去鋪面損壞嚴重，在立委及議員們向教育部體育署及新北市政府申請經費補助，今年上半年就已經整修完畢，因為疫情影響延到昨(29)日正式開放，這一座籃球場還結合了NBA指定用球國際品牌WILSON威爾森，讓來打球的市民都嗨翻，覺得非常有國際化的感覺。

在倒數聲中，新北市副市長謝政達與淡水區長及民代貴賓一同拉下紅色布幕，正式將文中8水碓籃球場啟用，這一座籃球場還結合了NBA指定用球國際品牌WILSON威爾森。

新北市副市長謝政達表示，這座籃球場整修完不只是將地面燈光及排水等硬體設施全都整新，透過陳偉杰議員向世界運動品牌WILSON威爾森爭取合作，由WILSON無償授權與設計，結合品牌與淡水意象元素，讓文中八籃球場成為淡水區最受年輕人歡迎的酷炫籃球場。對此副市長也小試身手投籃，現場還有開放民眾參加投籃投中了，就送一顆WILSON籃球，就連小朋友也都來展現運動熱情。

淡水區長巫宗仁表示，在淡水區公所與WILSON品牌共創雙贏的同時，淡水區公所希望WILSON及其代理商能對地方有所回饋，以發展籃球運動。感謝WILSON回饋贈送淡水區國小、國中、高中每所學校WILSON籃球，總共320顆籃球，價值約新臺幣20萬元，並同意於暑假舉辦暑期籃球夏令營，讓淡水的籃球運動水準更向上提升，大家更熱愛籃球運動，同時鍛鍊強健的體魄。