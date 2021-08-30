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美網／暈眩症復發 詹詠然退美網

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

年度壓軸的網球大滿貫美網今天點燃戰火，最新出爐的女雙籤表，我國「一姊」謝淑薇和比利時「球后」梅騰絲（Elise Mertens）以頭號種子身分出擊，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴卻意外拆夥，詹詠然因暈眩症發作無法參賽，詹皓晴改和英國達特（Harriet Dart）攜手。

據了解，詹詠然東京奧運首輪出局，心情就十分低落，加上網路上連串攻擊，心理承受許多壓力，過去曾多次發作的暈眩症再復發，美網前的芝加哥女網賽也因此在4強退賽。

從芝加哥轉戰紐約後，詹詠然暈眩問題仍沒緩解，除放棄今年美網，後續北美硬地賽事也受影響，目前有先回台灣接受進一步檢查和治療的打算，後續出賽計畫都要視身體狀況而定。

詹詠然退出後，今年美網只剩兩位台將分頭出擊，謝淑薇組合首戰碰俄羅斯、哈薩克聯軍卡林絲卡雅（Anna Kalinskaya）／普丁塞娃（Yulia Putintseva）；詹皓晴改搭今年溫布頓曾擊敗的英國對手達特，台英組合首輪將碰法國組合柯妮特（Alize Cornet）／菲蘿（Fiona Ferro）。

謝淑薇是唯一單、雙打都出擊的台將，她女單首輪將碰世界排名100的華裔美籍21歲女將劉婧文，這場賽程排在美網第二日的第7球場壓軸戰，台灣時間9月1日淩晨登場。

美網 詹詠然 謝淑薇

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