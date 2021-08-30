陳其邁見奧運高雄健兒開心自拍！小戴下一步瞄準世錦賽
高雄市長陳其邁今天與奧運中華代表隊高雄健兒見面，包括羽球戴資穎、桌球莊智淵、射擊選手吳佳穎、舉重高展宏、舉重江念欣，感謝他們為國爭光，並關心選手日後生涯規畫。話匣子一打開，陳其邁還帶選手們參觀市長室、開心玩自拍。
陳其邁表示，高雄市會提供選手最好的醫療照顧，及未來生涯發展必要的協助。希望高雄以後若有大型活動，請選手們能當VIP、代言人。各位選手個頭不大，但力量強大。
戴資穎說，回台灣就是很舒服、很放鬆，因為可以回家。她在高雄出生，練習也一直在高雄，完全土生土長的高雄人，高雄一直在進步，也包括對體育的支持，謝謝市長聆聽選手的建議。
有關下一步，小戴說，接下來的比賽都滿緊湊的，所以可能會思考取捨，因為年底還有一場世錦賽，有些比賽可能沒辦法參考，因為疫情卡到隔離的時間，回來再出去可能會來不及。至於下一屆奧運參加與否？她說好像還很久耶！先以年底賽事為主。最近還在放假狀態，未開始恢復訓練，加上長時間的隔離，恢復還需要一段時間。
戴資穎說，比完原本不想看這塊銀牌，連收到盒子都是別人幫忙的，回來之後，隔離結束，想拿出來與奶奶一起分享時，才仔細的看了這塊銀牌，「其實還滿美的！」
老家在桃源山區的高展宏，感謝市長陳其邁幫忙行銷當地金煌芒果，希望以後有機會能在家鄉任教，培養更多有潛力的舉重選手。
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