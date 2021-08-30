奧會／兩周末線上暢談 資深體育人交流會百人響應
中華奧林匹克委員會辦理的線上「2021資深體育人交流會」上周末登場，連續兩個周末舉行的交流會邀請我國籍擔任國際組織職務人士、歷屆「國際體育事務人才培育計畫」學員、各縣市政府職員、各級學校師生及國內體育運動團體所屬人員等一同交流，超過300位學員熱情參與，本周末將繼續舉行，延續體育人間的交流。
2021資深體育人交流會共有4場次、5類主題分享，日期是上周末的28日、29日以及本周末的9月4日及5日，由於目前國內疫情尚未趨緩，本次活動採全線上交流方式，每場排定4個主題，分別國際體壇動態、國際經驗傳承、國際法律實務、國際談判實務及國際體育事務等5類講座，精心安排邀請實務與學術界領域的學者專家分享，包括國際桌球總會運科委員洪聰敏、亞洲大學運動總會媒體委員會主席黃嘉汝、亞洲跆拳道聯盟帕拉委員會委員戴淑華、東亞柔道總會許淑慧及瑞士SportsUpProach國際運動產業諮詢公司周宛靜等。
每場演講內容深入淺出，除著重探討奧林匹克2020+5改革議題、國際組織職務爭取及競選行銷策略外，並輔以國際談判、法律實務等基礎知能的充實，讓從事國際事務工作人員更能游刃有餘達成任務，也串請一般人士對於國際事務的興趣與熱忱。
中華奧會表示，本屆東京奧運中華隊一共拿下2金4銀6銅史上最佳成績，選手們精彩的表現，付出的努力，除了吸引國人觀賽熱潮及關注，也深深感動人心，期盼透過這些精采的演講內容，使社會大眾深刻體驗國際體育事務奧妙之處，樂見未來在國際體壇上能夠爭取到更多重要職務，一同維護我國權益與地位，增加臺灣國際影響力，一起成為中華隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言