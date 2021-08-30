奧會／兩周末線上暢談 資深體育人交流會百人響應

中華奧林匹克委員會辦理的線上「2021資深體育人交流會」上周末登場，連續兩個周末舉行的交流會邀請我國籍擔任國際組織職務人士、歷屆「國際體育事務人才培育計畫」學員、各縣市政府職員、各級學校師生及國內體育運動團體所屬人員等一同交流，超過300位學員熱情參與，本周末將繼續舉行，延續體育人間的交流。

2021資深體育人交流會共有4場次、5類主題分享，日期是上周末的28日、29日以及本周末的9月4日及5日，由於目前國內疫情尚未趨緩，本次活動採全線上交流方式，每場排定4個主題，分別國際體壇動態、國際經驗傳承、國際法律實務、國際談判實務及國際體育事務等5類講座，精心安排邀請實務與學術界領域的學者專家分享，包括國際桌球總會運科委員洪聰敏、亞洲大學運動總會媒體委員會主席黃嘉汝、亞洲跆拳道聯盟帕拉委員會委員戴淑華、東亞柔道總會許淑慧及瑞士SportsUpProach國際運動產業諮詢公司周宛靜等。

每場演講內容深入淺出，除著重探討奧林匹克2020+5改革議題、國際組織職務爭取及競選行銷策略外，並輔以國際談判、法律實務等基礎知能的充實，讓從事國際事務工作人員更能游刃有餘達成任務，也串請一般人士對於國際事務的興趣與熱忱。