LPGA／錢珮芸次巡賽封后 第3冠入袋

台灣旅美高球女將錢珮芸今天在LPGA次巡賽盤旋烏鴉錦標賽最終回合揮出67桿，其中後9洞狂抓4鳥，3回合累計以低於標準16桿的200桿封后，生涯第3座次巡賽冠軍入袋。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次巡賽盤旋烏鴉錦標賽（Circling Raven Championship presentedby KXLY 4 News Now），今天在愛達荷州展開最終回合賽事。

錢珮芸今天從第1洞出發，前9洞射下2鳥、1柏忌，轉場後手感逐漸加溫，先在第10洞抓鳥，隨後在第14至16洞連捕3鳥，以67桿繳卡，3回合總桿數以低於標準16桿的200桿奪冠，以1桿之差擊退排名第2的美國選手魯納斯（Demi Runas）。

現年30歲的錢珮芸曾參加2012年、2013年、2016年、2020年LPGA次巡賽，4個賽季共收穫2座金盃。

錢珮芸本季同時在LPGA與次巡賽奮戰，賽前本季次巡賽有8場比賽取得晉級，但近期連續3場次巡賽遭到淘汰，這次一掃陰霾，拿下個人次巡賽第3座冠軍。