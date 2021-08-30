LPGA／錢珮芸次巡賽封后 第3冠入袋
台灣旅美高球女將錢珮芸今天在LPGA次巡賽盤旋烏鴉錦標賽最終回合揮出67桿，其中後9洞狂抓4鳥，3回合累計以低於標準16桿的200桿封后，生涯第3座次巡賽冠軍入袋。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次巡賽盤旋烏鴉錦標賽（Circling Raven Championship presentedby KXLY 4 News Now），今天在愛達荷州展開最終回合賽事。
錢珮芸今天從第1洞出發，前9洞射下2鳥、1柏忌，轉場後手感逐漸加溫，先在第10洞抓鳥，隨後在第14至16洞連捕3鳥，以67桿繳卡，3回合總桿數以低於標準16桿的200桿奪冠，以1桿之差擊退排名第2的美國選手魯納斯（Demi Runas）。
現年30歲的錢珮芸曾參加2012年、2013年、2016年、2020年LPGA次巡賽，4個賽季共收穫2座金盃。
錢珮芸本季同時在LPGA與次巡賽奮戰，賽前本季次巡賽有8場比賽取得晉級，但近期連續3場次巡賽遭到淘汰，這次一掃陰霾，拿下個人次巡賽第3座冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言