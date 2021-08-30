快訊

獨／因應黃埔百年校慶 國防部擬恢復陸軍官校正步訓練

國際奧會前主席侯格辭世 享壽79歲

中央社 / 巴黎29日綜合外電報導
國際奧會前主席侯格。 美聯社
國際奧會前主席侯格。 美聯社

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）今天宣布，曾經擔任國際奧會主席長達12年的侯格（Jacques Rogge）辭世，享壽79歲。

國際奧會發表聲明說：「國際奧會無比沉痛宣布，前主席侯格辭世，享壽79歲。」

侯格2001至2013年間擔任國際奧會第8任主席，之後由巴赫（Thomas Bach）接手。

巴赫則表示：「最重要的是，侯格熱愛運動並且與運動員打成一片，而他的熱情影響認識他的每個人，他對於運動的熱愛具有感染力。」

他說：「侯格是成就非凡的主席，他促成國際奧會現代化及轉型，並且極力倡議乾淨運動，並且對於禁藥的濫用絕不姑息。」

侯格是取得運動醫學學位的整形外科醫師，並曾參加1968年、1972年與1976年3屆夏季奧運，運動員生涯結束後，他擔任比利時及歐洲奧會主席，2001年當選國際奧會主席。

延伸閱讀

IWF腐敗導致舉重將會從奧運剔除？英國女將：除非官員全部辭職

國際奧會主席抵日 出席帕運開幕式免隔離

日本奧運大臣護航IOC主席逛銀座 引爆日網友怒火

國際奧會主席巴赫逛東京銀座大街 引網友熱議

相關新聞

足球／梅西轉會法甲聖日耳曼 29日對陣漢斯首列上場名單

足球巨星梅西（Lionel Messi）加入法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼隊（PSG）逾兩週後，球隊表示，梅西列入今天對決漢斯隊...

羽球／楊博軒包雙冠 排名賽大贏家

2021年第二次全國羽球排名賽今天打出甲組各項冠軍，其中合庫國體大楊博軒先和合庫隊友胡綾芳打下混雙冠軍，男雙決賽再和搭檔...

射箭／「徒孫」郭昱承單日兩勝 三代同堂成佳話

中華企業射箭聯賽進入第三年，首度出現「三代同堂」畫面，協會青年隊郭昱承今天單日兩勝，讓母隊隊教練陳信夫與有榮焉，且企箭聯...

足球／外媒指皇馬巴薩尤文不死心 盼超級聯賽捲土重來

德國權威新聞雜誌「明鏡周刊」報導，歐洲12個足壇豪門籌組超級聯賽失敗後，皇馬、巴薩、尤文3支仍支持超聯的「叛軍」，計畫將...

NFL／百大球員票選 馬霍姆斯最強

經過NFL球員互相票選百大最強球員，酋長四分衛馬霍姆斯從去年第四名，進步到今年第一名。

中華民國大師運動協會成立 彭臺臨任首屆理事長

在體育署前副署長彭臺臨登高一呼下，中華民國大師運動協會（Master Games Association）28日在台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。