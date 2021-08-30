國際奧會前主席侯格辭世 享壽79歲
國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）今天宣布，曾經擔任國際奧會主席長達12年的侯格（Jacques Rogge）辭世，享壽79歲。
國際奧會發表聲明說：「國際奧會無比沉痛宣布，前主席侯格辭世，享壽79歲。」
侯格2001至2013年間擔任國際奧會第8任主席，之後由巴赫（Thomas Bach）接手。
巴赫則表示：「最重要的是，侯格熱愛運動並且與運動員打成一片，而他的熱情影響認識他的每個人，他對於運動的熱愛具有感染力。」
他說：「侯格是成就非凡的主席，他促成國際奧會現代化及轉型，並且極力倡議乾淨運動，並且對於禁藥的濫用絕不姑息。」
侯格是取得運動醫學學位的整形外科醫師，並曾參加1968年、1972年與1976年3屆夏季奧運，運動員生涯結束後，他擔任比利時及歐洲奧會主席，2001年當選國際奧會主席。
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