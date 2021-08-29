足球／梅西轉會法甲聖日耳曼 29日對陣漢斯首列上場名單

足球巨星梅西（Lionel Messi）加入法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼隊（PSG）逾兩週後，球隊表示，梅西列入今天對決漢斯隊（Reims）的上場球員名單。

34歲的梅西離開西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona）後，和聖日耳曼簽署2年合約，並有續約1年的選擇權，但自從10日轉會後，尚未登場出戰。

梅西從7月10日代表母國阿根廷拿下美洲盃（CopaAmerica）冠軍後，至今還未下場踢球。

同列登場名單的還有法國前鋒姆巴佩（KylianMbappe）和巴西巨星內馬爾（Neymar）。

聖日耳曼目前在法甲積分榜上暫以9分居首。