從自卑到自信 帕運無腳泳士陳亮達想贏獎金給嬤換機車

出生膝蓋以下就缺損的19歲游泳選手陳亮達，今天在帕運S7級男子400公尺自由式決賽中，以5分10秒65成績排名第8，明天還有S7級100公尺仰式項目。啟蒙教練梁國禎說，這條路到現在，從自卑到自信，阿達也吃了很多苦。阿嬤陳林美英以乖孫為榮，陳亮達從小參加比賽，想贏獎金為阿嬤換新機車，讓阿嬤「足感心」！

陳亮達出生時就膝蓋以下缺損，右手有三指併指，只有左手正常。爸媽忙著做生意養家，亮達從小跟著阿嬤到處跑，祖孫感情很好。

梁國禎說，可愛的阿達2、3歲時跟著哥哥一起來到鳳山游泳池，調皮搗蛋又有些怕生，他就把小娃兒「拐」到游泳池泡水，阿達就抓著池邊邊，像螃蟹一樣移過來、移過去，玩得不亦樂乎。後來就拿著手臂圈套住，讓他安全的漂出去，雖然沒腳可踢打水，玩到無力打瞌睡吃了幾口水，醒了又繼續玩。

「這條路到現在，阿達也吃了很多苦。」梁國禎說，教練輪流教他，練平衡等基本動作，後來正式接受訓練、參加比賽，第一次比賽參加高雄市中小學運動會50公尺自由式，對手跳下去都游了10幾公尺，阿達都還沒有浮起來，後來游了4分多鐘才游完50公尺，一旁是親友團感動大哭的加油聲。

2009年上映的勵志電影《2分20秒》，就是以陳亮達的故事改編，他也參與演出，非常吸睛；2013年曾獲總統教育獎。2018年陳亮達在帕拉錦標賽國際分級障礙程度認證從第8級轉為第7級，這是非常重大的轉變。