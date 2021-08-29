參加東京帕運7位教練、選手返國

我國參加2020東京帕運代表隊教練及選手7人，結束比賽29日傍晚搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場，經過專案禮遇入境通關流程，採檢後搭防疫專車前往檢疫旅館執行檢疫程序。

帕運代表團搭乘的長榮航空公司BR-197班機，29日下午4時28分降落桃園機場，教育部參事葉丁鵬帶領工作人員手持標語在空橋門口迎接，長榮航空公司地勤人員也拿著看板喊口號歡迎教練、選手歸國。

桃園機場公司比照東京奧運選手返國模式，協調疾管署、防檢局、移民署、海關及航空公司等單位，設置專案禮遇通道協助教練、選手通關。教練、選手在機場完成採檢作業，坐防疫專車前往防疫旅館執行7+7的檢疫程序。

柔道選手李凱琳的媽媽及哥哥，特別帶了花束到機場接機，受限防疫規定花束不能當面給李凱琳，雙方隔著社交距離問候、合照，花束也要晚一點送到防疫旅館李凱琳的房間。

田徑選手楊川輝在視障T11級跳遠項目，跳出6公尺07的成績，名列第4。柔道選手李凱琳為2012年倫敦帕運銀牌得主，這次東京帕運在女子49公斤級競賽中，以並列第5坐收。桌球選手程銘志在TT5級比賽中，止步8強。42歲才開始接觸桌球的盧碧春，國內享有「最強阿嬤」稱號，此次東京帕運以58歲的年齡，在TT4級賽事止步8強。