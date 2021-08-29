羽球／楊博軒包雙冠 排名賽大贏家

2021年第二次全國羽球排名賽今天打出甲組各項冠軍，其中合庫國體大楊博軒先和合庫隊友胡綾芳打下混雙冠軍，男雙決賽再和搭檔李哲輝登頂，個人包辦兩座金盃，成第二次排名賽最大贏家。

李哲輝／楊博軒過去就曾兩度封王，今年再闖決賽，面對今年第一次排名賽奪冠的中租組合蘇敬恒／葉宏蔚，李楊配以21：13、21：16迎接第三冠，李哲輝透露碰蘇敬恒的關鍵就是「氣勢不能輸」，賽前也與楊博軒做好溝通，減少前幾場打得太急的失誤，最終順利登頂。

單日兩戰的楊博軒提到，雖然有些疲憊，仍以平常心面對比賽，接續目標放眼國際賽，期待和李哲輝打出佳績。

男單決賽出現新面孔，亞柏國體大戚又仁首度闖男單決賽，就以21：14、21：11拍下土銀北市大廖倬甫，一局未失下迎接生涯第一座排名賽男單冠軍，完成賽前設定的前三名目標。

戚又仁透露，之前比賽「只是想要贏」，這次有調整好心態，告訴自己要放鬆、不疾不徐的打好每一球，才能完成連勝4場成績；他因疫情已兩年沒參加國際賽，盼疫情早日好轉，能夠出國拚積分，把握機會挑戰巴黎奧運。

女子項目由中租企業囊括，許玟琪奪下女單金盃，李佳馨／鄧淳薫女雙封后。

屏東縣長潘孟安今天親自出席頒獎典禮，他說：「排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，很榮幸能與中華民國羽球協會合作，提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的場地，讓所有選手都能在最舒適的場館大展身手，期待國內羽球蓬勃發展，也期許屏東的運動風氣更加盛行。」

新冠肺炎疫情警戒標準仍為第二級，羽球協會為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，本賽事採「閉門」舉行，乙組決賽將於9月2日登場。