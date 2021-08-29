射箭／「徒孫」郭昱承單日兩勝 三代同堂成佳話

中華企業射箭聯賽進入第三年，首度出現「三代同堂」畫面，協會青年隊郭昱承今天單日兩勝，讓母隊隊教練陳信夫與有榮焉，且企箭聯盟紀錄組王正良是這對師徒檔的教練，成為射箭聯賽一段佳話。

企業射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場進行第10輪賽事，第9輪貢獻兩勝的郭昱承，今天男單先以6：4打敗東奧培訓選手台南射箭隊洪晟皓，男團搭戴宇軒、蘇于洋以6：2再勝，連兩輪都貢獻兩勝。

竹北高中三年級的郭昱承是企業射箭聯賽菜鳥兵，小三升小四暑假在同學相約下加入射箭隊，同學小學畢業就沒練，只有他堅持到今天；他曾因對自己要求過高，高一陷入低潮，在教練黃思維、陳信夫鼓勵下才走出低潮再出發，今年全中運勇奪混雙金牌、高男組個人賽銅牌。

陳信夫企箭聯賽效力新北凱撒隊，以愛徒為榮的陳信夫還自我解嘲說：「這就有糗吔，我昨天在男團輸給他。」且這對師徒綽號都是「小胖」，不過郭昱承年紀較小，中華企業射箭聯盟競賽組王正良都稱「徒孫」是「小小胖」。

王正良不僅是郭昱承在新竹市博愛國小時的射箭教練，也是陳信夫過去教練，郭昱承按輩份應該要叫王正良「師公」；用紀錄組身分參與聯賽的王正良，看著徒弟在企聯舞台發光發亮，一樣很成就感。

談到高中教練陳信夫，郭昱承透露，「竹北高中教練陳信夫」和「新北凱撒箭手陳信夫」很不一樣，「教練訓練超嚴格的，是冷面殺手，我挺怕他的，但他以選手身分比企箭聯賽感覺親民多了，現在我比較不怕他了。」