足球／外媒指皇馬巴薩尤文不死心 盼超級聯賽捲土重來

德國權威新聞雜誌「明鏡周刊」報導，歐洲12個足壇豪門籌組超級聯賽失敗後，皇馬、巴薩、尤文3支仍支持超聯的「叛軍」，計畫將辦比賽，取代歐洲足總的歐冠盃等賽事。

來自英格蘭超級足球聯賽（Premier League）、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）、義大利甲級足球聯賽（Serie A）的12支足壇豪門，4月一度宣布另組「超級聯賽」（Super League），短暫在歐洲足壇掀起軒然大波。

成立超級聯賽的目的，是要和主管歐洲足球的歐洲足球總會（UEFA）爭權奪利。

但在球迷、球員、政治人物和相關組織等各方激烈反對下，西甲的馬德里競技、AC米蘭、國際米蘭，英超的曼城、曼聯、利物浦、切爾西、兵工廠、托登罕熱刺等9隊退出，讓「政變」在短短48小時內瓦解。

但「明鏡周刊」（Spiegel）的報導指，皇家馬德里、巴塞隆納和尤文圖斯3支剩下的「叛軍」，正與兩家顧問公司合作，想在接下來展開「超級聯賽2.0」（Super League 2.0）。

明鏡周刊表示，他們看過一份10頁文件，名稱就寫著「為超級聯賽開疆闢土，重建、重置及勝利的策略」。

文中制訂方針，要去贏得其他頂級球會，和諸如政治人物、相關利益人士與記者等關鍵人物的支持。

策略勾勒出不同場景，像是以有20支球隊參與的「超級聯賽1」（Super League 1）取代歐洲足總的歐洲冠軍聯賽（Champions League），以同樣有20隊參加的「超級聯賽2」（Super League 2）取代歐洲聯賽（Europa League，俗稱歐霸）。

超級聯賽1、超級聯賽2都會有升、降制度。