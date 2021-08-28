中華民國大師運動協會成立 彭臺臨任首屆理事長

在體育署前副署長彭臺臨登高一呼下，中華民國大師運動協會（Master Games Association）28日在台北市正式成立，他並獲推選為首任理事長，從此肩負我國30歲以上中高齡運動發展之重責大任。

為了加快、加強推展中高齡人口運動的力道，彭臺臨的領導班子陣容也是空前堅強，體育署前署長高俊雄、體育署前副署長王水文，及台北市體育局前局長劉家增亦分別獲選常務理事、理事及監事。彭臺臨表示，台灣在2025年將主辦世界大師（壯年） 運動會（Master Games）且步入超高齡社會，因此推展中高齡及高齡人口運動如箭在弦，刻不容緩。「我們早在雙北取得主辦權之前就準備成立協會，但因作業不及，加上去年全球疫情猖獗，一再拖延，直到今年才成立。」

以彭臺臨實事求是的行事風格，他不會只作個徒有虛名的理事長而自滿，他就任理事長後立即發下豪語：領導貴在身體力行。「我跟王水文將參加2025年世界大師運動會帆船賽，高俊雄則角逐鐵人三項。」

因看好中高齡運動市場潛力，著名的運動球類品牌Molten董事長謝榮通、擊劍協會前理事長饒瑞英及電子新貴友晶科技董事長彭顯恩等三人，在會員大會各捐新台幣10萬元，作為會務推展經費。謝榮通感性表示，Molten進軍台灣28年，長年受體育界栽培，所以本著「取之社會，用之於社會」的初心，讓體育的未來更茁壯、更美好。「希望有朝一日，體育署能升格為體育部，讓體育界有個真正發號司令的大家長。」

彭臺臨指出，協會成立後將盡快與Master Games國際總會取得連繫成為會員，並協助台北市和新北市，辦好2025年世界大師運動會。「2025年世界大師運動會的運動總類多達32種，總參賽人數超過2萬人，選手和教練人數大於奧林匹克運動會，是我國體育史上所承辦的最大型運動賽會，不但是體育界的大事，也是觀光旅遊的盛事。」2025年世界大師運動會由台北和新北連手於去年取得主辦權，並取名為「2025世界壯年運動會」。

彭臺臨表示，大師運動會比賽的分組和分級相當專業，原訂今年在日本舉行的2021年世界大師運動會，因疫情延到明年5月舉行，屆時將組團前往觀摩，並按種類舉辦熱身賽，以熟悉比賽的辦理模式。