快訊

新莊40歲女性打高端疫苗4天後 昨突昏倒送醫不治

QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

田曉雯帕運桌球奪銅 陳其邁讚「非常厲害」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
左手持拍的田曉雯，首次參加帕奧就在奪下桌球銅牌。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
左手持拍的田曉雯，首次參加帕奧就在奪下桌球銅牌。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

就讀高雄大學的田曉雯今年進軍2020東京帕拉林匹克運動會，一路挺進，最後奪得銅牌，為台灣奪下本屆帕運台灣首面獎牌。高雄市長陳其邁在臉書表達恭賀，指她第一次參加就獲得此成績，非常厲害。

陳其邁說，田曉雯流暢的球風，是靠辛苦及犧牲的拚搏換來。她一出生右手神經欉拉傷受損，平衡表現受影響，因此用左手持拍，並下了很多時間努力克服。接下來她將與林姿妤搭檔，有機會繼續挑戰帕運最佳成績！呼籲大家一起幫田曉雯加油。

田曉雯在東京帕運挺進四強，雖然不敵上屆銅牌得主、巴西女將亞歷山大，只拿到銅牌，卻是台灣在本屆帕運首面獎牌。

「第一次參加，就獲得此成績，非常厲害」陳其邁在臉書發文讚嘆，指正就讀高雄大學的曉雯，這幾天一路直落三打敗強敵，超齡的堅毅讓大家留下深刻印象。

東京帕運

延伸閱讀

麗寶集團奪高雄捷運聯開案 預計2025年完工

農委會補貼飼料差額推禁用廚餘政策 高雄市加碼100元

氣爆案查無不法獲簽結 陳其邁：還公務同仁公道

氣爆案查無不法雄檢簽結 陳其邁：終還公道

相關新聞

經紀人吳宜倫致歉悠遊卡風波 強調「麟洋配」不會離開土銀

今年東京奧運拿下羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟與李洋，返台後因悠遊卡肖像權風波引發軒然大波，兩人的經紀人吳宜倫今天發表聲...

田曉雯帕運桌球奪銅 陳其邁讚「非常厲害」

就讀高雄大學的田曉雯今年進軍2020東京帕拉林匹克運動會，一路挺進，最後奪得銅牌，為台灣奪下本屆帕運台灣首面獎牌。高雄市...

網球／梅德維夫：年輕球員將終結三巨頭紀錄

在30日開打的美網公開賽前，世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）預計約克維奇（Novak Djoko...

足球／相隔12年重返英超 C羅4.9億回鍋老東家曼聯

英超曼聯今天宣布，球隊已和義甲尤文圖斯達成協議，簽回葡萄牙超級球星羅納度（Cristiano Ronaldo）。轉會程序...

足球／睽違13季重返曼聯 C羅感性道別尤文圖斯

日前傳出的風聲成真了，葡萄牙足壇巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）確定將離開尤文圖斯，重返睽違13年的老東家曼聯，他在社群媒體上感謝球迷的支持，並稱自己將永遠是尤文圖斯的一份子。

美網／反撲功虧一簣 梁恩碩會外賽最終輪吞敗

我國網球小將梁恩碩，今天在美網女單會外賽最終輪遭遇希臘好手格拉瑪蒂科普魯（Valentini Grammatikopou...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。