田曉雯帕運桌球奪銅 陳其邁讚「非常厲害」
就讀高雄大學的田曉雯今年進軍2020東京帕拉林匹克運動會，一路挺進，最後奪得銅牌，為台灣奪下本屆帕運台灣首面獎牌。高雄市長陳其邁在臉書表達恭賀，指她第一次參加就獲得此成績，非常厲害。
陳其邁說，田曉雯流暢的球風，是靠辛苦及犧牲的拚搏換來。她一出生右手神經欉拉傷受損，平衡表現受影響，因此用左手持拍，並下了很多時間努力克服。接下來她將與林姿妤搭檔，有機會繼續挑戰帕運最佳成績！呼籲大家一起幫田曉雯加油。
田曉雯在東京帕運挺進四強，雖然不敵上屆銅牌得主、巴西女將亞歷山大，只拿到銅牌，卻是台灣在本屆帕運首面獎牌。
「第一次參加，就獲得此成績，非常厲害」陳其邁在臉書發文讚嘆，指正就讀高雄大學的曉雯，這幾天一路直落三打敗強敵，超齡的堅毅讓大家留下深刻印象。
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