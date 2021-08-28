經紀人吳宜倫致歉悠遊卡風波 強調「麟洋配」不會離開土銀

今年東京奧運拿下羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟與李洋，返台後因悠遊卡肖像權風波引發軒然大波，兩人的經紀人吳宜倫今天發表聲明致歉，並強調兩人不會離開土地銀行。

王齊麟與李洋都是土地銀行的球員，屬公務人員，因此無法代言與兼職。兩人奧運奪金後，經紀人吳宜倫火速替兩人談定將販售專屬悠遊卡，但此舉恐讓「麟洋配」違反「公務員服務法」相關規定，引來龐大爭議，最後甚至傳出「麟洋配」可能離開土地銀行。

不過「麟洋配」經紀人吳宜倫今天透過媒體發表聲明，強調與廠商合作前並未主動告知土銀詳細合作方式及內容，行政作業上確實有所瑕疵，讓土銀擔憂恐造成違法疑慮，對土銀及社會大眾表示誠摯歉意。

至於兩人是否要離隊一事，吳宜倫在聲明中也說，兩人長期受土銀栽培與呵護，均心懷感恩，也感謝球團長期支持台灣運動選手，從頭到尾都沒打算離開土銀。

悠遊卡風波一事，土銀已向銓敘部申請解釋，聲明稿中則表示，此事件衍生的風波，經紀公司將與土銀共同討論，希望能尋求最佳解決方案。

吳宜倫在聲明稿中強調，早在奧運前她就是「麟洋配」的義務經紀人，協助處理日常瑣事，讓選手可以專心致力於訓練與比賽，如今選手遭社會大眾質疑，經紀公司除表達十二萬分歉意，也強調未來除訓練與比賽以外的合作事務，也將會與土銀進行妥善溝通。